19:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги

В Бишкеке подвели итоги экологической акции «Твой Эко Заряд», которая проходила с 15 апреля по 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Среди школ города наибольшую активность проявили:

  • 1-е место — школа № 12, собрала 338 килограммов батареек;
  • 2-е место — школа № 66 — 273,5 килограмма;
  • 3-е место — школа № 21 — 174,7 килограмма.

На территориях этих трех школ будут построены новые игровые площадки или воркаут-зоны. Эту задачу реализуют строительные компании BRK GROUP, LEVEL CONSTRUCTION и PARTNER Group.

Напомним, акция инициирована компанией «Твой Заряд» при поддержке мэрии города, МП «Тазалык», департамента образования и МП «Бишкекский санитарный полигон».

В течение полутора месяцев жители столицы, школьники, партнерские организации и неравнодушные горожане собирали использованные батарейки — один из наиболее опасных видов бытовых отходов. Общими усилиями удалось собрать 3 тысячи 142 килограмма батареек, которые были переданы на правильную утилизацию. 

«Сбор батареек — это не просто акция. Это пример того, как мы вместе, через простые действия, можем строить культуру экологической ответственности. Спасибо каждому участнику за этот вклад в чистое будущее нашего города», — подчеркнул заместитель мэра Рамиз Алиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332173/
просмотров: 321
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
В жилмассиве «Кок-Жар» Бишкека открыли новый корпус ЦСМ
В некоторых районах Бишкека до сих пор нет горячей воды. Ответ мэрии
Мэрия Бишкека расторгнет договоры с арендаторами незавершенных остановок
Мэрия оштрафовала водителей за парковку на зеленых зонах на 11 тысяч сомов
В части Бишкека 10 июня не будет воды
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
В Бишкеке школам — победителям акции «Твой Эко Заряд» построят детские площадки
В МТУ «Маевка» и «Пригородное» сливают сточные воды. Мэрия выписала штрафы
В Бишкеке оштрафовали жителей массивов. Сжигали траву и мусор
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Ошский рынок: от&nbsp;советского базара до&nbsp;современного торгового комплекса Ошский рынок: от советского базара до современного торгового комплекса
Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в&nbsp;Оше Исхак Масалиев требует провести проверку законности сноса памятника Ленину в Оше
Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в&nbsp;Бишкеке Патрульная милиция предлагает отменить прокат самокатов в Бишкеке
Бизнес
Стадион, футбол и&nbsp;Wi-Fi: болей за&nbsp;НАШИХ с&nbsp;MEGA Стадион, футбол и Wi-Fi: болей за НАШИХ с MEGA
Как Бишкек встречал лето в&nbsp;Chill Zone Beeline Как Бишкек встречал лето в Chill Zone Beeline
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
10 июня, вторник
19:49
В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин В Бишкеке прошел чемпионат по регби среди мужчин
19:24
Сборная Кыргызстана готовится к чемпионату мира по горному туризму
19:11
HBO объявил еще несколько актеров на роли в новом сериале о Гарри Поттере
18:58
Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги
18:30
11 июня: где в регионах отключат свет