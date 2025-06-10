Акция «Твой Эко Заряд». В мэрии Бишкека подвели итоги

В Бишкеке подвели итоги экологической акции «Твой Эко Заряд», которая проходила с 15 апреля по 5 июня. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Среди школ города наибольшую активность проявили:

1-е место — школа № 12, собрала 338 килограммов батареек;

2-е место — школа № 66 — 273,5 килограмма;

3-е место — школа № 21 — 174,7 килограмма.

На территориях этих трех школ будут построены новые игровые площадки или воркаут-зоны. Эту задачу реализуют строительные компании BRK GROUP, LEVEL CONSTRUCTION и PARTNER Group.

Напомним, акция инициирована компанией «Твой Заряд» при поддержке мэрии города, МП «Тазалык», департамента образования и МП «Бишкекский санитарный полигон».

В течение полутора месяцев жители столицы, школьники, партнерские организации и неравнодушные горожане собирали использованные батарейки — один из наиболее опасных видов бытовых отходов. Общими усилиями удалось собрать 3 тысячи 142 килограмма батареек, которые были переданы на правильную утилизацию.

«Сбор батареек — это не просто акция. Это пример того, как мы вместе, через простые действия, можем строить культуру экологической ответственности. Спасибо каждому участнику за этот вклад в чистое будущее нашего города», — подчеркнул заместитель мэра Рамиз Алиев.