Не бросайте батарейки! В Бишкеке проходит экоакция «Твой Эко Заряд»

В Бишкеке состоялся запуск первого масштабного экологического челленджа по сбору использованных батареек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, акция «Твой Эко Заряд» продлится до 15 мая. Мероприятие приурочено ко Дню экологических знаний, который отмечается ежегодно во многих странах мира.

По данным вице-мэра Рамиза Алиева, в столице ежедневно вывозится около 1 тысячи 200 тонн мусора. Он также напомнил, что на территории мусорного полигона идет строительство экотехнологического завода, который будет производить электроэнергию путем утилизации твердых бытовых отходов.

Отмечается, что одна выброшенная батарейка способна загрязнить до 20 квадратных метров земли и 40 кубометров воды.

Акция направлена на привлечение внимания к проблеме опасных бытовых отходов, развитие привычки сортировки и осознанного потребления, укрепление сотрудничества между обществом, бизнесом и государством.

В рамках акции в офисах участников устанавливаются контейнеры для сбора батареек, сотрудники приносят использованные в течение месяца, а команда «Твой заряд» регулярно фиксирует вес собранного. По итогам предусмотрены призы.

Сдать батарейки можно в контейнеры, установленные в партнерских точках «Твой заряд» — локации доступны в мобильном приложении.

Мэрия призывает горожан активно участвовать в мероприятиях по раздельному сбору мусора и утилизации опасных отходов.