Бишкек бьет тревогу: легендарная «Дзержинка» может исчезнуть

Бульвар Эркиндик — тот самый, который горожане по-прежнему называют «Дзержинкой», — умирает на глазах. В самом сердце столицы, где всегда царили тень и прохлада от густой листвы деревьев, сегодня можно увидеть высохшую землю, пустые арыки и деревья, сбрасывающие листья уже в начале лета.

Мы идем по центральной аллее. Под ногами потрескавшаяся почва, в которой, кажется, уже ничего не сможет прорасти. Газоны выжженные, будто после пожара. Молодые саженцы, посаженные несколько лет назад, стоят уже безжизненными серыми стволами. Даже многолетние деревья начали терять листву. В воздухе не аромат зелени, а сухой, пыльный запах тревоги.

«Такого не было даже в самые засушливые годы, — говорит прохожая пенсионерка Галина Николаевна. — Тут всегда была тень. Мы детей выгуливали, студенты учились, пенсионеры отдыхали. А теперь? Пустыня».

Арыки вдоль бульвара сухие. Ни капли воды. Системы орошения не работают уже несколько недель. Полива, по словам жителей окрестных домов, не видно и не слышно. И это в самый пик жары.

«Каждый день хожу здесь и вижу, как умирают деревья, — говорит Айбек, житель района. — Молодые уже не спасти. А старые? Их же десятилетиями растили. Просто преступление — так терять зеленый центр города».

Жители бьют тревогу в соцсетях, пишут обращения, публикуют фотографии с растрескавшейся землей и засохшими стволами. Горожане справедливо спрашивают: неужели в центре столицы нет воды?

В ответ на волну возмущения мэрия Бишкека отреагировала сухо — буквально. На официальный запрос прислали видеоролик, в котором видно, как один рабочий поливает из шланга несколько увядших кустов.

Бульвар Эркиндик — это не просто прогулочная зона. Это символ города, его зеленая артерия, которую сейчас, похоже, оставили без крови. И если срочно не принять меры, Бишкек может потерять одну из своих главных улиц навсегда.