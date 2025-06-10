На месте старого общежития КНУ построят новый корпус за 1,4 миллиарда сомов

В КНУ имени Жусупа Баласагына стартовало строительство современного 16-этажного учебно-жилого комплекса на месте старого общежития. Об этом сообщается на сайте вуза.
Новое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров объединит учебный корпус, общежитие, библиотеку, детский сад и другие социальные объекты.
По итогам открытого тендера проведение строительных работ поручили ОсОО «Бай Таш». Корпус планируют построить за 1,5-2 года.
В новом здании предусмотрены:
- учебные аудитории и административные помещения;
- общежитие для студентов на 400 мест;
- гостиничные номера для иностранных преподавателей и магистрантов (15-16-й этажи);
- круглосуточная библиотека на 200 мест;
- амфитеатр, конференц-зал на 600 мест, музей;
- медицинский и спортивный блоки, детский сад на 60 мест;
- зоны отдыха и самостоятельного обучения, обсерватория;
- кафе и пункты общественного питания;
- двухуровневый подземный паркинг на 60 мест и открытая парковка на 30 машин.
Отмечается, что демонтаж непригодного и аварийного общежития № 4 и строительство нового корпуса приняли на основании технических заключений уполномоченных госорганов и утвердили ученым советом КНУ.
Проект реализуется в рамках программы по обновлению инфраструктуры к 100-летнему юбилею КНУ и разработан с учетом современных строительных норм и стандартов.