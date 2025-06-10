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Общество

На месте старого общежития КНУ построят новый корпус за 1,4 миллиарда сомов

В КНУ имени Жусупа Баласагына стартовало строительство современного 16-этажного учебно-жилого комплекса на месте старого общежития. Об этом сообщается на сайте вуза.

Новое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров объединит учебный корпус, общежитие, библиотеку, детский сад и другие социальные объекты.

По словам проректора КНУ по хозяйственным вопросам Бактыбека Айтахунова, общая стоимость строительства составит 1 миллиард 379 миллионов 820 тысяч сомов. Отмечается, что 500 миллионов пойдет на возведение из собственного бюджета университета, а 879 миллионов 820 тысяч — от Фонда развития.

По итогам открытого тендера проведение строительных работ поручили ОсОО «Бай Таш». Корпус планируют построить за 1,5-2 года.

В новом здании предусмотрены:

  • учебные аудитории и административные помещения;
  • общежитие для студентов на 400 мест;
  • ⁠гостиничные номера для иностранных преподавателей и магистрантов (15-16-й этажи);
  • круглосуточная библиотека на 200 мест;
  • амфитеатр, конференц-зал на 600 мест, музей;
  • медицинский и спортивный блоки, детский сад на 60 мест;
  • зоны отдыха и самостоятельного обучения, обсерватория;
  • ⁠кафе и пункты общественного питания;
  • двухуровневый подземный паркинг на 60 мест и открытая парковка на 30 машин.

Отмечается, что демонтаж непригодного и аварийного общежития № 4 и строительство нового корпуса приняли на основании технических заключений уполномоченных госорганов и утвердили ученым советом КНУ.

Проект реализуется в рамках программы по обновлению инфраструктуры к 100-летнему юбилею КНУ и разработан с учетом современных строительных норм и стандартов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332129/
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