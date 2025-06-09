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Общество

На Иссык-Куле рыбаков оштрафовали на 53 тысячи сомов за нарушение правил ловли

Инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора оштрафовали рыбаков-любителей на 53 тысячи сомов за нарушение правил любительской рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С 4 по 8 июня инспекторы отдела контроля за биоресурсами службы экологического и технического надзора Минприроды провели рейды на территории Иссык-Кульской области. Они проверили более 400 граждан, занимавшихся рыбалкой с удочкой, и составили 53 протокола по факту нарушения правил рыболовства.

Отмечается, что инспекторы провели с рыбаками разъяснительную работу о соблюдении экологических норм и правилах рыбалки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331947/
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