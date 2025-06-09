В Джалал-Абаде проходят съемки второй части фильма «Рай под ногами матерей»

В живописной местности Кызыл-Ункур в Джалал-Абадской области проходят съемки второй части фильма «Рай под ногами матерей». Об этом сообщил у себя на странице в Facebook экс-депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров.

Отмечается, что картина выйдет в 2026-м. Режиссер Руслан Акун ранее писал в социальных сетях, что следующая часть будет называться «Рай: письмо матери».

Напомним, премьера кыргызского фильма «Бейиш — эненин таманында» («Рай под ногами матерей») состоялась в марте прошлого года. Эта кинолента об удивительной истории 35-летнего Адиля, особого человека, умственное развитие которого осталось на уровне восьмилетнего ребенка.

Фильм показывали не только в Кыргызстане, но и в зарубежных странах — Казахстане, России, Узбекистане и даже в Малайзии. В Казахстане показ картины занял первое место по кассовым сборам — более $1 миллиона за четыре дня проката. Картина также удостоена призовых мест в ряде международных фестивалей.