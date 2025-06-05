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Общество

Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев осмотрел территорию ТРК «Ош базары» на предмет очистки от стихийной торговли и благоустройства территории рынка. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

В ходе инспекции он отметил недостаточную работу ЦГСЭН Бишкека по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм в точках общественного питания. На встрече с торговцами Айбек Джунушалиев подчеркнул, что они могут вести свою деятельность на законных основаниях и только в местах, предназначенных для осуществления торговли.

«На сегодняшний день работы по приведению в соответствие противопожарным нормам и требованиям, очистке от стихийной торговли и благоустройству проводятся на всех рынках города Бишкека. Есть закон и установленные правила, во избежание чрезвычайных ситуаций их необходимо строго соблюдать. Город Бишкек не место стихийной торговли», — сказал мэр.

Кроме того, глава муниципалитета провел инспекцию вдоль реки Ала-Арчи и поручил рассмотреть возможность организации сквера и подготовить эскизные проекты.

В конце инспекции он поручил провести работы по благоустройству, а также взять на контроль санитарное состояние и озеленение территории рынка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331682/
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