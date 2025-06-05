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Общество

Милиция призывает соблюдать меры безопасности у воды

В связи с наступлением жаркой погоды и началом купального сезона милиция призывает соблюдать меры безопасности на воде.

Каждый год в летний период фиксируются случаи гибели и травматизма на водоемах, и многие из них можно было бы предотвратит, сообщают в МВД КР.

МВД
Фото МВД. Запрещающий знак

Милиция призывает соблюдать простые, но жизненно важные правила:

1. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных местах. Не заходите в воду в незнакомых, необследованных зонах.

2. Не оставляйте детей без присмотра. Даже если ребенок умеет плавать, рядом всегда должен быть взрослый.

3. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Это одна из самых распространенных причин несчастных случаев.

4. Не ныряйте в незнакомых местах. Под водой могут находиться камни, коряги или резкие перепады глубины.

5. Следите за погодными условиями. При сильном ветре, грозе или штормовом предупреждении не заходите в воду.

6. Не используйте для плавания надувные матрасы и круги в открытых водоемах. Их может унести течением или ветром.

7. При возникновении опасной ситуации немедленно вызывайте службу спасения по телефону 112.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331650/
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