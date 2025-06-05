12:41
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В России на сайте «Госуслуги» будут размещать адреса всех бомбоубежищ

В России на сайте «Госуслуги» будут размещать адреса всех бомбоубежищ. Об этом на совещании в Общественной палате сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Сергей Старовойтов.

Уточняется, что на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами убежищ, где можно будет укрыться от ударов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — сказал он.

По его словам, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут уже до конца текущего года.

Такой механизм МЧС разрабатывает совместно с Минцфиры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331617/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
На случай ядерной войны. В России начато серийное производство мобильных убежищ
В Бишкеке нет действующих бомбоубежищ
Популярные новости
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Куда и&nbsp;почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от&nbsp;Джалал-Абада до&nbsp;Балыкчи Куда и почему хотели перенести столицу Кыргызстана: от Джалал-Абада до Балыкчи
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В&nbsp;Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 июня В Бишкек возвращается жара. Прогноз погоды на 2-4 июня
Бизнес
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Смотрите матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; КНДР в&nbsp;прямом эфире через приложение MegaTV Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV
Собираетесь в&nbsp;Кыргызстан? Подключите eSIM&nbsp;О! онлайн Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от&nbsp;Beeline! Осталось меньше месяца, чтобы выиграть миллион от Beeline!
5 июня, четверг
12:38
Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара Мэр Бишкека проинспектировал территорию Ошского базара
12:23
Бюджет Кыргызстана на 2026 год намерены увеличить до 800 миллиардов сомов
12:12
5 июня — День Арафата. Завтра Курман айт: во сколько Айт-намаз
12:09
Задержаны подозреваемые в групповом избиении жителя Токмака
12:07
Участки вдоль реки Ак-Бууры, приватизированные чиновниками, вернут мэрии Оша