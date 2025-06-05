В России на сайте «Госуслуги» будут размещать адреса всех бомбоубежищ. Об этом на совещании в Общественной палате сообщил заместитель директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Сергей Старовойтов.

Уточняется, что на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами убежищ, где можно будет укрыться от ударов.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации. То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации», — сказал он.

По его словам, система уже прошла апробацию в Курской и Белгородской областях. Распространить ее на всю страну могут уже до конца текущего года.

Такой механизм МЧС разрабатывает совместно с Минцфиры.