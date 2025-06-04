В Бишкеке обновили памятник Александру Пушкину

В преддверии 226-летия со дня рождения Александра Пушкина в Бишкеке обновили памятник великому поэту, расположенный возле Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ). Об этом сообщили в вузе.

Реставрационные работы осуществлены при финансовой поддержке екатеринбургского предпринимателя Ивана Дубровина, владельца литейной мастерской «Дубровин».

Это уже второй памятник, восстановленный с участием КРСУ за последние шесть месяцев. Ранее университет совместно с Иваном Дубровиным и Фондом Central Asia Capital завершил первый этап масштабной реставрации памятника Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову — командиру легендарной 316-й стрелковой дивизии, прославившейся в обороне Москвы.

В рамках реставрации памятника Панфилову установлена новая бронзовая информационная табличка, проведена тщательная очистка монумента, профессиональное перепатинирование и нанесено защитное восковое покрытие.

Памятник установлен в 1999 году. Автором скульптуры является Виктор Шестопал.