В Бишкеке 5 июня будет солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 56;

9.00-17.00 — отрезки улиц Киевской, Турусбекова, Сыдыкова, Уметалиева, Шевченко, микрорайон «Джал-23», улица Курчатова, жилмассив «Киргизия-1» (улицы Кожомкулова, Карельская, Парковая, Онежская, жилмассив «Ынтымак» (улицы Адбрахманова, Чон-Арык, Азия, Эркин, Жениш, Улан), жилмассив «Арча-Бешик», улица Руставели, 93, проспект Жибек Жолу, 462, жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек-4, −3), микрорайон «Достук», 10/1, отрезки улиц Козу-Баглан, Азаттык, Республиканской, Мидина, Мыскал, Долон, Насыйкат, Акжолтой, Максат, Кенеш, Жеткинчек, Алтын-Бешик, село Пригородное (улицы Юбилейная, Островского, Горького, Первомайская, Маяковского, Садовая, Космонавт, Береговая, Широкая, 8 Марта, Марата, Дорожная, Гагарина, Сибирская, Арсланбаб, Строительная, Лесная, Новая, Ынтымак, Нижняя, Ленская, БЧК);

9.00-11.00 — отрезки улиц Турусбекова, Шевченко;

11.00-14.00 — отрезки улицы Турусбекова, проспекта Чуй;

14.30-17.00 — отрезки улиц Горького, Панфилова, Кулатова, Ашхабадской, Темирова, переулки Ошский, Чехова, улица Ашхабадская;

9.00-12.00 — отрезки улиц Логвиненко, Орозбекова, Серова, Курганской, переулок Донской;

11.00-18.00 — село Озерное (улица Кыял);

12.45-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева.

У кого намечается той

Максат Алымбеков

Родился 5 июня 1984 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День охраны окружающей среды Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Смог над Бишкеком

День установлен в 1999 году в целях пропаганды охраны окружающей среды и усиления значимости экологической ориентации общества.

В этот же день отмечается Всемирный день окружающей среды, который установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Леонид Деймант

Родился 5 июня 1913 года в Ташкенте.

С 1938-го член Союза художников СССР. В 1940-е написал десятки портретов передовых колхозников, пейзажные этюды. Вел педагогическую работу во Фрунзенском художественном училище.

Леонид Деймант работал в основном в жанре тематической картины, причем без этюдного материала, по воображению.

Фото open.kg. Картина Кубанычбека Аманкожоева

С именем Леонида Дейманта связаны важные этапы развития кыргызского искусства. Он был в числе участников Первой декады кыргызского искусства и литературы в Москве, которая состоялась в 1939-м, участвовал в последующих декадах. В 1952-1954 годах принимал участие в оформлении Кыргызского театра оперы и балета: роспись потолка — это и его труд.

Родился ученый Дурбелен Мамбетов

Родился 5 июня 1931 года.

Дурбелен Мамбетов участвовал в написании 60 работ, в том числе двух монографий, учебных пособий для вузов. Эти работы получили высокую оценку в научных кругах страны и за рубежом.

Его научная деятельность посвящена физике твердого тела, механизму разрушения адгезионной связи твердых тел. Основное внимание уделялось разработке нового направления — исследованию электрических явлений при нарушении адгезионной связи и разрушения твердых тел.

Основное его внимание было сосредоточено на изучении электрических разрядов в различных физико-химических процессах. Им впервые обнаружено ранее неизвестное свойство минерала мирабилита — самопроизвольная эмиссия электронов, получившее название «эффект Мамбетова».

Умер в июле 1970 года.

Куда сходить

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