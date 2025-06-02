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Общество

В Кара-Суу полностью реконструируют стадион за 300 миллионов сомов

В Кара-Суу началась масштабная реконструкция центрального стадиона «Манас». Объект, построенный еще в 1960 году, полностью обновят. Работы приурочены к 90-летнему юбилею района. Об этом сообщил мэр города Майрамбек Тентимишов.

По его словам, стадион рассчитан на 5 тысяч зрителей. Проект реализуют под личным контролем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, который в прошлом году прибыл в Кара-Суу на вертолете и взял инициативу в свои руки после обращения местных жителей.

«Местные давно мечтали отремонтировать стадион, даже собирали средства. Но из-за разногласий инициатива не реализована. Сейчас работы идут полным ходом», — отметил один из активистов.

Реконструкцией занимаются специалисты, ранее участвовавшие в строительстве футбольного клуба «Барселона» в Джалал-Абаде. Проект предусматривает полную замену покрытия, установку современных трибун и обустройство инфраструктуры. Особое внимание уделено качеству газона: вместо искусственного покрытия решено использовать натуральный травяной покров, выращенный специалистами из Узбекистана. Уже установлена система автоматического полива.

Общая стоимость проекта оценивается в 300 миллионов сомов.

В Кара-Суу связывают с реконструкцией большие надежды — местные жители надеются на возрождение старинной футбольной команды «Жаштык Ак-Алтын», которая была известна еще в советское время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331230/
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