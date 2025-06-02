В Бишкеке благоустроили набережную БЧК в районе стадиона «Алга»

На месте бывшей свалки вдоль Большого Чуйского канала (БЧК) в районе стадиона «Алга» (ранее известного как «Трудовые резервы») появилась современная набережная с велодорожкой, тротуарами, освещением и асфальтированной дорогой.Стадион «Алга», переданный мэрии Бишкека в конце 2023 года, стал частью масштабного проекта по благоустройству набережной БЧК.
По информации пресс-службы Министерства строительства, архитекторы Чуйского регионального управления градостроительства и архитектуры разработали эскизный проект, предусматривающий создание пешеходных зон, велосипедных дорожек и других элементов современной городской инфраструктуры.
В рамках проекта планируется строительство спортивного комплекса, амфитеатра и парковочной зоны. Работы по благоустройству направлены на улучшение городской среды и создание комфортного пространства для отдыха жителей и гостей столицы.