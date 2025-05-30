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Общество

Верховный суд США разрешил Трампу лишить 500 тысяч мигрантов легального статуса

Верховный суд США разрешил Дональду Трампу лишить 500 тысяч мигрантов легального статуса. Об этом пишет DW.

Суд одобрил возможность аннулирования временного легального статуса у ныне проживающих в США мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, который те получили в рамках специальных гуманитарных программ экс-президента Джо Байдена. Теперь им может грозить скорая депортация.

Напомним, администрация Дональда Трампа планирует в ближайший год депортировать из США 1 миллион нелегальных мигрантов. По данным Министерства внутренней безопасности, с начала 2025 года из США выслали 117 тысяч человек. Вашингтон также ведет переговоры с 30 странами о депортации туда мигрантов, не являющихся их гражданами.

Белый дом прекратил публиковать статистику о числе депортированных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331067/
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