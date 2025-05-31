День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня

Завтра кыргызстанцы отметят День защиты детей. 24.kg предлагает подборку мероприятий, куда 1 июня можно сходить с ребенком.

1 Спектакли Спектакли

Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

Спектакли «Саламатсызбы!» и «Алиса в стране чудес»

«Саламатсызбы!» — интерактивные представление о вежливости.

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Вход на спектакли бесплатный.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.





Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

2 Концерты Концерты

Концерт участников фольклорного фестиваля «Наристе»

Выступят творческие коллективы из Кыргызстана, Венгрии, КНР Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, России.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.

3 Шоу, праздничные программы Шоу, праздничные программы

Театрализованное представление

Всех ждет спектакль «Пеппи Длинныйчулок» под открытым небом, а также незабываемое представление, полное музыки, танцев и любимых сказочных героев.

Площадь перед Русским театром драмы, 11.00.

Празднование Дня защиты детей на площади

На площади будут организованы интерактивы аквагрим-зона, яркие декорации и ростовые куклы, мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию, веселые конкурсы, флешмобы, шоу мыльных пузырей, спортивные игры и многое другое.

Площадь Ала-Тоо, 10.00-22.00.

Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Kids Fest

Вас ждут мастер-классы для детей разных возрастов, ярмарка с играми, товарами и подарками, спортивные зоны, музыка, танцы и фуд-корт, зона Playstation и VR. Регистрация по телефону 0505597999.

Bilimkana American School, 11.00-18.00.

Химическое шоу «4 стихии»

Увлекательное научное представление для детей, где мы раскроем тайны огня, воды, воздуха и земли! Маленькие исследователи станут свидетелями впечатляющих экспериментов, а затем создадут свои уникальные слаймы. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ DARI, 14.00.

Праздничные представления с ярмаркой, мастер-классами, угощениями, веселыми активностями, аквагримом, фотозонами, играми и многим другим пройдут в ТРЦ Asia Mall, ЦУМе «Айчурек», «Ташрабат», Bishkek Park, «Детский мир», Dordoi Plaza. Подробнее о времени и программах смотрите на страницах центров в соцсетях.









4 Кино Кино

«Лило и Стич» (семейный). Одинокая гавайская девочка начинает дружить со сбежавшим пришельцем.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая Красавица» (мультфильм). Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником благородным принцем Рагнаром им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса.

5 Выставки Выставки

Выставка «Память огненных лет: глазами детей»

Представлены работы учеников городской детской художественной школы, посвященные Дню защиты детей и 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне. Пройдет также бесплатный мастер-класс от преподавателя школы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.