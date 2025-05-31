14:47
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня

Завтра кыргызстанцы отметят День защиты детей. 24.kg предлагает подборку мероприятий, куда 1 июня можно сходить с ребенком.

1
Спектакли

Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

Спектакли «Саламатсызбы!» и «Алиса в стране чудес»

«Саламатсызбы!» — интерактивные представление о вежливости.

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы и в то, что чудеса непременно случаются.

Вход на спектакли бесплатный.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

Спектакль «Айболит и Бармалей»

Вместе с главными героями Таней и Ваней вы окажетесь в Африке, повстречаете Крокодила и Гориллу, акулу Каракулу и забавного злодея Бармалея. Ну а всех излечит-исцелит, всем поднимет настроение и развеселит весь зал, конечно же, добрый доктор Айболит.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

2
Концерты

Концерт участников фольклорного фестиваля «Наристе»

Выступят творческие коллективы из Кыргызстана, Венгрии, КНР Монголии, Болгарии, Индии, Казахстана, Турции, России.

Площадь Ала-Тоо, 19.00.

3
Шоу, праздничные программы

Театрализованное представление

Всех ждет спектакль «Пеппи Длинныйчулок» под открытым небом, а также незабываемое представление, полное музыки, танцев и любимых сказочных героев.

Площадь перед Русским театром драмы, 11.00.

Празднование Дня защиты детей на площади

На площади будут организованы интерактивы аквагрим-зона, яркие декорации и ростовые куклы, мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию, веселые конкурсы, флешмобы, шоу мыльных пузырей, спортивные игры и многое другое.

Площадь Ала-Тоо, 10.00-22.00.

Цирковое шоу «Акварель»

В Бишкеке состоится шоу легендарного Московского цирка Юрия Никулина с яркой программой. Вас ждут яркие спецэффекты, захватывающие номера и выступления лучших цирковых артистов: клоуны, акробаты, гимнасты, эквилибристы и дрессированные животные, а также всемирно известные укротители Карина и Артур Багдасаровы с уссурийскими тиграми.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

Kids Fest

Вас ждут мастер-классы для детей разных возрастов, ярмарка с играми, товарами и подарками, спортивные зоны, музыка, танцы и фуд-корт, зона Playstation и VR. Регистрация по телефону 0505597999.

Bilimkana American School, 11.00-18.00.

Химическое шоу «4 стихии»

Увлекательное научное представление для детей, где мы раскроем тайны огня, воды, воздуха и земли! Маленькие исследователи станут свидетелями впечатляющих экспериментов, а затем создадут свои уникальные слаймы. Регистрация по телефону 0551266144.

КЦ DARI, 14.00.

Праздничные представления с ярмаркой, мастер-классами, угощениями, веселыми активностями, аквагримом, фотозонами, играми и многим другим пройдут в ТРЦ Asia Mall, ЦУМе «Айчурек», «Ташрабат», Bishkek Park, «Детский мир», Dordoi Plaza. Подробнее о времени и программах смотрите на страницах центров в соцсетях.

4
Кино

«Лило и Стич» (семейный). Одинокая гавайская девочка начинает дружить со сбежавшим пришельцем.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая Красавица» (мультфильм). Когда Королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником благородным принцем Рагнаром им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного Полюса.

5
Выставки

Выставка «Память огненных лет: глазами детей»

Представлены работы учеников городской детской художественной школы, посвященные Дню защиты детей и 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной Войне. Пройдет также бесплатный мастер-класс от преподавателя школы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331064/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на выходные: День защиты детей, саундтреки и зарубежные стендаперы
День защиты детей. В Бишкеке малышам раздали мороженое и сводили в цирк
Афиша Бишкека на неделю: фестивали, спектакли и киноновинки
Афиша Бишкека на выходные: ярмарка, саундтреки и фестиваль балета
Спектакль «Соглядатай» Русского театра драмы показали на фестивале в Македонии
Бишкек готовится к празднованию Дня защиты детей
Афиша Бишкека на неделю: концерты, моноспектакль и «Лебединое озеро»
Афиша Бишкека на выходные: «Ночь музеев», романсы и мастер-классы
Афиша Бишкека на неделю: рок-музыка, выставка манги и кыргызское кино
Афиша Бишкека на выходные: концерт при свечах, спектакли и выставки
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Каждая пятая женщина в&nbsp;селе Кыргызстана не&nbsp;имеет доступа к&nbsp;личной гигиене Каждая пятая женщина в селе Кыргызстана не имеет доступа к личной гигиене
В&nbsp;Кыргызстане электросамокаты и&nbsp;мопеды обяжут регистрировать и&nbsp;получать права В Кыргызстане электросамокаты и мопеды обяжут регистрировать и получать права
Бизнес
Теперь в&nbsp;приложении BakAi мгновенные международные переводы по&nbsp;системе Visa Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa
Манты из&nbsp;Кыргызстана покоряют Америку Манты из Кыргызстана покоряют Америку
Что нельзя писать при переводе с&nbsp;карты на&nbsp;карту: предупреждает Octobank Что нельзя писать при переводе с карты на карту: предупреждает Octobank
MEGA подключилась к&nbsp;будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025 MEGA подключилась к будущему: оператор стал партнером KIT FORUM 2025
31 мая, суббота
14:24
Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашнего насилия Омбудсмен призвала усилить меры по профилактике домашне...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 31 мая. Как изменились цены за неделю
13:52
Массовое отравление в Таласе: 12 человек пострадали после употребления шаурмы
13:30
День защиты детей. Куда сходить и что посмотреть 1 июня
13:00
Старт сезона на Иссык-Куле под аккомпанемент стройки, пыли и техники