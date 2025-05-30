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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог в Бишкеке. Открыт участок проспекта Жибек Жолу

В городе Бишкеке после завершения ремонтных работ с опережением графика для движения транспорта открыли участок проспекта Жибек Жолу от улицы Буденного до улицы Курманжан Датки с северной стороны дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, в настоящее время для движения транспорта после ремонтных работ открыт участок проспекта Жибек Жолу от улицы Лермонтова до улицы Курманжан Датки.

«Все восстановительные работы проводятся с опережением установленных графиков. Полное завершение участка запланировано на июль месяц текущего года», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331063/
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