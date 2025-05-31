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Общество

На ремонт будущего центра для детей с инвалидностью в Бишкеке выделили средства

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека объявило тендер на капитальный ремонт бывшей дошкольной организации по адресу: улица Абая, 113.

По данным портала госзакупок, на это выделили 101,8 миллиона сомов.

Поставщики могут подать предложения до 13 июня.

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Отметим, что по данному адресу находится здание бывшего детсада, которое использовалось под начальные классы школы № 61.

Ранее в парламенте звучали опасения, что на этой территории построят дом. Однако, по данным муниципалитета, там откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Его деятельность будет направлена на комплексную поддержку и восстановление ребят с различными физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330963/
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