На ремонт будущего центра для детей с инвалидностью в Бишкеке выделили средства

Управление капитального строительства при мэрии Бишкека объявило тендер на капитальный ремонт бывшей дошкольной организации по адресу: улица Абая, 113.

По данным портала госзакупок, на это выделили 101,8 миллиона сомов.

Поставщики могут подать предложения до 13 июня.

Отметим, что по данному адресу находится здание бывшего детсада, которое использовалось под начальные классы школы № 61.

Ранее в парламенте звучали опасения, что на этой территории построят дом. Однако, по данным муниципалитета, там откроется реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Его деятельность будет направлена на комплексную поддержку и восстановление ребят с различными физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями.