18:24
USD 87.45
EUR 99.20
RUB 1.06
Общество

Не дом, а центр для детей. Мэрия Бишкека о здании, принадлежавшем школе № 61

Здание, принадлежавшее школе № 61, включено в титульный список для капитального ремонта под муниципальный реабилитационный центр детей с инвалидностью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

Отметим, что ранее депутат Эльдар Абакиров на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил, что вместо здания, где были детсад и младшие классы школы № 61, хотят построить дом. В муниципалитете подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

По данным мэрии, ранее располагавшаяся там начальная школа переведена в новый дополнительный корпус. Общая площадь здания — 2 тысячи 105 квадратных метров.

Центр для реабилитации детей с инвалидностью необходим для комплексной поддержки и восстановления детей с различными физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями.

В центре будут доступны:

  • медицинская реабилитация — лечебные процедуры, физиотерапия, массаж и другие медицинские мероприятия для улучшения физического состояния ребенка;
  • психологическая поддержка — помощь в адаптации к окружающей среде, коррекция эмоциональных и поведенческих проблем, развитие коммуникативных навыков;
  • образовательная помощь — организация специальных программ обучения с учетом индивидуальных возможностей ребенка;
  • социальная адаптация — развитие навыков самостоятельной жизни, подготовка к интеграции в общество и учебные заведения;
  • поддержка семьи — консультирование родителей и близких по вопросам ухода, воспитания и развития ребенка.

Таким образом, центр реабилитации поможет детям с инвалидностью максимально раскрыть свои возможности, повысить качество жизни и интегрироваться в общество, подчеркнули в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327662/
просмотров: 1170
Версия для печати
Материалы по теме
В жилмассиве и в жилом городке «Красный строитель» 29 апреля отключат воду
В одной из школ Бишкека преподаватель подняла руку на ученика. Ее наказали
По итогам испытаний тепловых сетей в Бишкеке выявлено более 40 повреждений
Буллинга не было. Вице-мэр о смерти школьницы в Бишкеке
14 тысячам первоклассников в Бишкеке придется учиться на базе детсадов
Детский хоспис в Бишкеке просит мэрию продлить договор аренды
В Алматы запустили SIM-карты для детей: блокируют доступ к некоторым сайтам
Прокуратура установила факт незаконной приватизации 11 кабинетов в школе № 67
Строительная компания добровольно передала часть квартир и офисов государству
Кабмин расширил полномочия мэрий городов в сфере земельных отношений
Популярные новости
Сын замглавы ЦРУ погиб в&nbsp;Украине в&nbsp;рядах российской армии Сын замглавы ЦРУ погиб в Украине в рядах российской армии
Майские каникулы. Как сходить в&nbsp;горы, чтобы не&nbsp;омрачить отдых Майские каникулы. Как сходить в горы, чтобы не омрачить отдых
Вы&nbsp;нам просто не&nbsp;нравитесь. Послевкусие рейда в&nbsp;московской бане Вы нам просто не нравитесь. Послевкусие рейда в московской бане
Напоминаем: с&nbsp;1&nbsp;июля 2025 года за&nbsp;отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать Напоминаем: с 1 июля 2025 года за отсутствие полиса ОСАГО будут штрафовать
Бизнес
Стройкомпания N-Group поздравила сборную&nbsp;КР по&nbsp;хоккею с&nbsp;исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой
&laquo;Элкарт Мобайл&raquo;&nbsp;&mdash; ваш надежный помощник в&nbsp;мире финансов «Элкарт Мобайл» — ваш надежный помощник в мире финансов
Легко купить&nbsp;&mdash; удобно платить: рассрочка на&nbsp;O!Market без переплат и&nbsp;комиссий Легко купить — удобно платить: рассрочка на O!Market без переплат и комиссий
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; за&nbsp;2024 год Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит» за 2024 год
28 апреля, понедельник
18:17
Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с...
18:14
Мировые военные расходы в 2024 году достигли рекордных $2,7 триллиона
18:04
В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии
18:02
Останемся без лекарств? Глобальный фонд приостанавливает некоторые инвестиции
17:51
Ситуация в Украине. Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы — Кремль