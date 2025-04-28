Не дом, а центр для детей. Мэрия Бишкека о здании, принадлежавшем школе № 61

Здание, принадлежавшее школе № 61, включено в титульный список для капитального ремонта под муниципальный реабилитационный центр детей с инвалидностью. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.
Отметим, что ранее депутат Эльдар Абакиров на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил, что вместо здания, где были детсад и младшие классы школы № 61, хотят построить дом. В муниципалитете подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.
По данным мэрии, ранее располагавшаяся там начальная школа переведена в новый дополнительный корпус. Общая площадь здания — 2 тысячи 105 квадратных метров.
Центр для реабилитации детей с инвалидностью необходим для комплексной поддержки и восстановления детей с различными физическими, психическими, сенсорными или интеллектуальными нарушениями.
В центре будут доступны:
- медицинская реабилитация — лечебные процедуры, физиотерапия, массаж и другие медицинские мероприятия для улучшения физического состояния ребенка;
- психологическая поддержка — помощь в адаптации к окружающей среде, коррекция эмоциональных и поведенческих проблем, развитие коммуникативных навыков;
- образовательная помощь — организация специальных программ обучения с учетом индивидуальных возможностей ребенка;
- социальная адаптация — развитие навыков самостоятельной жизни, подготовка к интеграции в общество и учебные заведения;
- поддержка семьи — консультирование родителей и близких по вопросам ухода, воспитания и развития ребенка.
Таким образом, центр реабилитации поможет детям с инвалидностью максимально раскрыть свои возможности, повысить качество жизни и интегрироваться в общество, подчеркнули в муниципалитете.