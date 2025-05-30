Запрет электронных сигарет. Минздрав готов помочь потребителям

Минздрав готов помочь всем потребителям электронных сигарет. Об этом на брифинге сообщила завотделом профилактики и прекращения курения Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Чинара Бекбасарова.

Она напомнила о принятом законе, который вводит запрет на ввоз, обращение и использование электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

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«Эта норма вступает в силу с 1 июля 2025 года. Мы понимаем, что будет очень сложно, могут быть попытки ввоза, продажи электронных сигарет... В республике с 2016-го работает национальная линия помощи по прекращению курения по номеру 2103. Это анонимно, мы готовы помочь.

С 9.00 до 21.00 на звонки отвечают операторы, а с 21.00 до 9.00 работает автоответчик. Есть также информационный центр онлайн Help.kg. Мы проанализировали около 11 тысяч анкет впервые звонящих, 42 процента оказались из сельской местности, 29 процентов — из Бишкека, есть и жители других населенных пунктов. 95 процентов обратившихся за консультацией — мужчины», — сказала Чинара Бекбасарова.

Она отметила, что в среднем около 30 процентов абонентов, обратившихся в кол-центр, смогли бросить курить.

Напомним, с 1 июля для физических лиц за использование электронных сигарет предусмотрен штраф в размере 100 расчетных показателей (10 тысяч сомов), за их реализацию — 200 (20 тысяч сомов).