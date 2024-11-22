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Власть

В КР запретили электронные сигареты: закон вступит в силу с июля 2025 года

Президент Садыр Жапаров подписал закон, который вводит запрет на ввоз, обращение и использование электронных сигарет с никотиносодержащей жидкостью.

Документ, принятый Жогорку Кенешем 23 октября 2024 года, направлен на защиту здоровья граждан от негативных последствий употребления табачных изделий нового поколения.

Согласно закону, нарушителям запрета грозят серьезные штрафы. Для физических лиц за использование электронных сигарет предусмотрено 100 расчетных показателей, за их реализацию — 200. Для юридических лиц размеры штрафов выше: 600 и 650 расчетных показателей соответственно.

Незаконный ввоз электронных сигарет также станет уголовно наказуемым. Ввоз в значительном размере повлечет исправительные работы до года или штраф от 1 тысячи до 1 тысячи 200 расчетных показателей. При крупных и особо крупных объемах штраф увеличивается до 2 тысяч расчетных показателей, а наказание может включать лишение свободы до двух лет.

Документ вступает в силу с 1 июля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/312021/
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