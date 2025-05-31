На площади Ала-Тоо 1 июня состоится празднование Дня защиты детей

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня на площади Ала-Тоо с 10.00 до 22.00 запланированы развлекательные мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Фото пресс-службы мэрии

аквагрим-зона;

фотозона — яркие декорации и ростовые куклы;

мастер-класс по лепке из пластилина, рисованию и другое;

веселые конкурсы, флешмобы;

шоу мыльных пузырей;

спортивные игры;

бонусы (подарки) от официальных партнеров мероприятия.

На площади будут организованы интерактивы:

Кроме того, с 30 мая по 8 июня в столице будет проходить пятый Международный детский фольклорный фестиваль «Наристе» с участием 10 стран, а также участников из всех областей нашей республики.

В рамках фестиваля на площади также будут проводиться выступления зарубежных участников, а в 19.00 начнется праздничная дискотека.