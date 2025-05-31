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Общество

Горячую воду в квартиры Бишкека начнут подавать с 1 июня

Подача горячей воды в тепловые сети Бишкека начнется с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета. 

МП «Бишкек теплоэлектроцентраль» работает в штатном режиме и начнет осуществлять заполнение и подачу воды с 31 мая. 

На сегодняшний день в работе ТЭЦ два котлоагрегата, два турбоагрегата с поперечными связями. В ремонте 12 котлоагрегатов и 2 турбогенератора.

Отмечается, что средняя электрическая мощность 51 мегаватт, а остаток топлива на складе ТЭЦ на 26 мая составляет 262,16 тысячи тонн угля.

Напомним, горячее водоснабжение в городе отключили 21 апреля для выполнения профилактических и ремонтных работ. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330849/
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