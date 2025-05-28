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Общество

Маск разочарован в Трампе: он раскритиковал законопроект о масштабных расходах

Илон Маск заявил, что разочарован в Дональде Трампе. По его словам, активно поддерживаемый Дональдом Трампом законопроект, предусматривающий существенные налоговые льготы, подрывает работу Департамента эффективности работы правительства (DOGE), который курировал бизнесмен. Об этом пишет DW.

«Честно говоря, я был разочарован, увидев огромный законопроект о расходах, который увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его», — заявил Маск в интервью CBS News.

Законопроект, который сам президент США охарактеризовал как «большой и прекрасный», еще должен быть принят Сенатом. Он среди прочего предусматривает продление налоговых льгот, подписанных Трампом еще в 2017 году, увеличение трат на охрану границ и повышение потолка госдолга до $4 триллионов.

По данным Конгресса США, налоговые положения пакета увеличат дефицит американского бюджета на $3,8 триллиона к 2034 году. В Белом доме рассчитывают покрыть дефицит за счет повышения пошлин на импорт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330757/
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