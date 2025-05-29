В Бишкеке 29 мая днем без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов.

Отключения света, воды и газа

8.00-17.00 — улицы Чуйская, Кирпичная, Торфяная, Древесная, Челюскина, Айтматова, Осмонкула, Кантемировская, Пархоменко, Каширская, Курманджан Датки, Суворова, 2-5, 10, Усенбаева, Суюмбаева, Мечникова, Керимова, Ибраимова, Куренкеева, Табачная, Окрайная, переулки Жданова, Тогучинский, Коганский, Курский, Фонтанный, Двинский, промышленные объекты;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», 39, проспект Чуй, 162;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова;

9.00-17.00 — отрезки улицы Месароша, проспекта Дэн Сяопина, Почтовый тупик, отрезки улиц Абдраева, Арзамасской, Шуштубе, Средней, Орозова, микрорайон «Джал», село Маевка (улицы Набережная, Полевая, Виноградная, 8 Марта, Сонкольская, Новая, Ала-Арчинская, Арычная, Жапарова, Южная, Кара-Суйская, Пригородная, Родниковая, Дачая, Молодая Гвардия, Школьная, Веселая, Тамырчы, Алтын-Казык, Ак-Жол, Жаз, Тоо-Моюн, Сары-Челек, Тынчтык, Конуш, Араван, Тепличная, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, айыл окмоту Маевки), жилмассивы 7 га, 6 га, 9 га, 12 га, село Пригородное, жилмассивы «Умут», «Тамырчы» (улица Сибирская), улицы Волковой, 153, Орозбекова, Курганская, Серова, Тоголока Молдо, Логвиненко, Васильева, Фирсова, Бакинская, Карагачевая, проспект Эркиндик, улицы Тельмана, Щербакова, Федорова, Малиновая, Магаданская, переулки Донский, Охотный, Суусамырский;

10.00-17.00 — село Озерное (улица Ершебулова);

11.30-16.00 — улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1/4;

13.00-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Валдайской.

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Эльмир Досалиев

Родился 29 мая 1984 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

День Вооруженных сил Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торжество, посвященное 25-летию Вооруженных сил Кыргызстана

Дата выбрана в связи с тем, что 29 мая 1992 года воинские части и учреждения, дислоцирующиеся на территории страны, приняты под юрисдикцию Кыргызской Республики.

Главной целью военного строительства в КР является создание небольших, компактных и мобильных Вооруженных сил, оснащенных современным вооружением, военной техникой, обеспеченных материальными средствами для ведения военных действий в условиях высокогорья, способных в короткие сроки гарантированно обеспечить защиту территориальной целостности, конституционного строя, суверенитета государства и его граждан.

В Кыргызстане закреплен статус русского языка

Статус русского языка закреплен в Законе «Об официальном языке Кыргызской Республики» от 29 мая 2000 года.

В соответствии с Конституцией государственным языком является кыргызский. В качестве официального языка употребляется русский.

Кыргызстан является одной из стран СНГ, где русский язык имеет законодательно зафиксированный официальный статус и большинство употребляющего его в бытовых и профессиональных целях населения считает целесообразным этот статус поддерживать.

Всемирный день здорового пищеварения

Учрежден в день принятия устава Всемирной организации гастроэнтерологов в 1958 году.

Гастроэнтерологи всего мира пытались обратить внимание общества на проблемы нарушения пищеварения у человека, рост количества этих проблем, а также рост числа людей с подобными проблемами. Освещение этих вопросов, а также поиски эффективных методов профилактики и лечения нарушений и заболеваний пищеварительной системы — основная задача Всемирной организации гастроэнтерологов.

Люди, которые меняли мир

Родился архитектор Эсенжан Бекташев

Родился 29 мая 1949 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области.

Эсенжан Бекташев — известный архитектор и общественный деятель, председатель Союза архитекторов Кыргызской Республики.

Возглавляя архитектурную службу Иссык-Кульского курортного района, а в последнее время областную архитектуру региона, внес определенный вклад в осуществление единой технической политики по застройке курортной зоны озера Иссык-Куль и населенных мест, находящихся на территории курорта и области. За время его работы значительно упорядочились застройка и санитарное состояние курортного района.

Возведение в 1984-м на улице Советской Главпочтамта по проекту, разработанному авторским коллективом, в составе которого трудился Эсенжан Бекташев, сыграло значительную роль в формировании современного архитектурного облика столицы Кыргызстана.

В 2006 году на XVII съезде Союза архитекторов его единогласно избрали председателем. В короткий срок ему удается сплотить архитекторов Кыргызстана в единый монолит.

Умер композитор Калый Молдобасанов

Фото foto.kg. Калый Молдобасанов

В 2006 году в возрасте 76 лет в Бишкеке умер кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель Калый Молдобасанов.

Родился 28 сентября 1929-го (по другим источникам — в 1924-м) в селе Терек (по другим источникам — в селе имени Калинина). Народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

Его отец — известный сказитель эпоса «Манас», акын и комузист Молдобасан Мусулманкулов.

В 1954 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Петра Чайковского, затем стал главным дирижером Кыргызского государственного театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Музыкальный стиль Калыя Молдобасанова — это органичный сплав национальных истоков и современной композиторской техники. В его музыке нашел яркое воплощение гордый, свободолюбивый дух народа.

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