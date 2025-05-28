Заражение ребенка ВИЧ в больнице. Проверено 600 контактных, источник не выявлен

Главный специалист управления общественного здравоохранения Минздрава Анара Мамбетисаева прокомментировала 24.kg заявление депутата парламента Эльдара Абакирова о том, что в Сокулукской территориальной больнице врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ.

По ее словам, ребенок, 2018 года рождения, оказался в больнице с ожогом еще в августе 2020 года.

Там он находился в реанимации два дня, после чего его перевели в другой специализированный стационар для полноценного лечения.

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«С июня 2024 года ребенок начал сильно болеть, по определенным симптомам врачи посоветовали сдать тест на ВИЧ-инфекцию, к сожалению, он оказался положительным. В Республиканском центре проведен повторный анализ. Была создана комиссия, которая проверила около 600 контактных.

За шесть лет жизни мальчик обращался и в другие больницы с различными диагнозами. Мы проверили всех контактных, в том числе сотрудников медучреждений, у всех тест на ВИЧ оказался отрицательным. Источник инфекции мы не смогли обнаружить. В семье тоже у всех анализ на ВИЧ отрицательный», — сказала Анара Мамбетисаева.

Она отметила, что в составе комиссии были независимые эксперты, преподаватели медицинских вузов, кандидаты медицинских наук. Они приложили все усилия для расследования.

Мальчик получает антиретровирусную терапию, состояние удовлетворительное.

В настоящее время в Кыргызстане зарегистрировано 14 тысяч 520 ВИЧ-инфицированных, из них 783 ребенка.

По данным Минздрава, из 783 детей в процессе получения медицинской помощи в организациях здравоохранения (парентеральным путем) были заражены 408 детей.

Больше всего детей до 14 лет с парентеральным путем передачи ВИЧ-инфекции выявили в 2012-м (103 ребенка) и в 2008 году (75 детей). За 2021-2024-й такие случаи не зарегистрированы, отмечали ранее в ведомстве.