Власти призывают обеспечить всестороннее расследование каждого случая насилия

Национальный альянс по защите прав женщин и детей Кыргызской Республики, в который входит более 40 организаций и экспертов, выступил с обращением в связи с очередным трагическим случаем насилия в отношении 38-летней женщины Алии, матери шестерых детей, которую муж убил с особой жестокостью.
Правозащитники призывают руководство страны принять срочные, решительные и системные меры для обеспечения жизни, безопасности и прав женщин и детей в Кыргызстане.
«Система защиты женщин и детей от насилия находится в глубоком кризисе. Почти ежедневно в стране фиксируются новые случаи избиений, угроз, сексуального насилия и убийств, происходящие в семьях. Эти трагедии разворачиваются на фоне безнаказанности, недостаточных мер профилактики и недостаточной государственной защиты и поддержки пострадавших», — говорится в сообщении.
Альянс призывает:
— обеспечить всестороннее, объективное и прозрачное расследование каждого случая насилия, с обязательным привлечением виновных к ответственности и применением эффективных мер защиты пострадавших и свидетелей.
— ввести государственный контроль за расследованием дел о домашнем и гендерном насилии, исключив возможность их замалчивания, давления на жертв и прекращения по примирению сторон.
— через увеличение финансирования повысить эффективность работы органов местного самоуправления (ОМСУ) в профилактике и выявлении рисков насилия, внедрив систему обязательного реагирования на сигналы угроз.
— укрепить систему государственной защиты женщин и детей, в том числе:
— усовершенствовать законодательство для обеспечения более действенных механизмов защиты;
— увеличить количество кризисных центров и специализированных служб помощи детям;
— расширить сеть круглосуточных бесплатных горячих линий;
— провести анализ существующей помощи (юридической, медицинской, психологической) и подготовить конкретные рекомендации по ее улучшению.
— организовать масштабные просветительские кампании, направленные на формирование общественного сознания, основанного на нулевой терпимости к насилию.
Особое внимание — мониторинг и анализ контента в социальных сетях, пропагандирующего насилие и дискриминацию в отношении женщин.
Правозащитники призывают обеспечить системное обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судов и социальных служб, с фокусом на защиту прав женщин и детей, работу с пострадавшими, а также профилактику насилия.
Также, по их мнению, необходимо разработать и утвердить Национальную программу по предотвращению насилия в отношении женщин и детей, включающую четкие индикаторы, механизмы мониторинга и гарантированные источники финансирования.
«Каждая женщина, погибшая от насилия, это трагедия не только для семьи, но и для всей нации. Безопасность женщин — это безопасность государства. Защита детей — это защита будущего Кыргызстана», — говорится в сообщении.