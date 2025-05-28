Власти призывают обеспечить всестороннее расследование каждого случая насилия

Национальный альянс по защите прав женщин и детей Кыргызской Республики, в который входит более 40 организаций и экспертов, выступил с обращением в связи с очередным трагическим случаем насилия в отношении 38-летней женщины Алии, матери шестерых детей, которую муж убил с особой жестокостью.

Правозащитники призывают руководство страны принять срочные, решительные и системные меры для обеспечения жизни, безопасности и прав женщин и детей в Кыргызстане. «Система защиты женщин и детей от насилия находится в глубоком кризисе. Почти ежедневно в стране фиксируются новые случаи избиений, угроз, сексуального насилия и убийств, происходящие в семьях. Эти трагедии разворачиваются на фоне безнаказанности, недостаточных мер профилактики и недостаточной государственной защиты и поддержки пострадавших», — говорится в сообщении.

Альянс призывает: — обеспечить всестороннее, объективное и прозрачное расследование каждого случая насилия, с обязательным привлечением виновных к ответственности и применением эффективных мер защиты пострадавших и свидетелей.

— ввести государственный контроль за расследованием дел о домашнем и гендерном насилии, исключив возможность их замалчивания, давления на жертв и прекращения по примирению сторон.

— через увеличение финансирования повысить эффективность работы органов местного самоуправления (ОМСУ) в профилактике и выявлении рисков насилия, внедрив систему обязательного реагирования на сигналы угроз.

— укрепить систему государственной защиты женщин и детей, в том числе: — усовершенствовать законодательство для обеспечения более действенных механизмов защиты;

— увеличить количество кризисных центров и специализированных служб помощи детям; — расширить сеть круглосуточных бесплатных горячих линий; — провести анализ существующей помощи (юридической, медицинской, психологической) и подготовить конкретные рекомендации по ее улучшению.

— организовать масштабные просветительские кампании, направленные на формирование общественного сознания, основанного на нулевой терпимости к насилию. Особое внимание — мониторинг и анализ контента в социальных сетях, пропагандирующего насилие и дискриминацию в отношении женщин.

Правозащитники призывают обеспечить системное обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, судов и социальных служб, с фокусом на защиту прав женщин и детей, работу с пострадавшими, а также профилактику насилия.

Также, по их мнению, необходимо разработать и утвердить Национальную программу по предотвращению насилия в отношении женщин и детей, включающую четкие индикаторы, механизмы мониторинга и гарантированные источники финансирования.