Садыр Жапаров вручил госнаграды родителям погибших при защите границы

Президент Садыр Жапаров 28 мая вручил государственные награды родителям военнослужащих, погибших при защите государственной границы страны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Церемония прошла в торжественной обстановке в День пограничников.

В своем обращении Садыр Жапаров подчеркнул, что граница Кыргызстана — это не просто линия на карте, а священное достояние, символ суверенитета и гарант национальной безопасности.

В трудные времена страна всегда опиралась на преданность своих лучших сыновей и дочерей. Сегодня мы с благодарностью чтим героизм тех, кто, не щадя жизни, защищал мир и стабильность в Кыргызстане. Садыр Жапаров

До начала церемонии в Национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» состоялось открытие памятника с именами военнослужащих, погибших при защите границы. Глава государства назвал монумент вечным символом патриотизма и героизма.

Садыр Жапаров отметил, что охрана границы — священный долг каждого гражданина, а решение пограничных вопросов — одна из ключевых задач государства.

Президент напомнил, что многие страны сталкивались с трудностями при определении границ, и Кыргызстан не стал исключением. Однако в марте текущего года был окончательно решен вопрос государственной границы, оставшийся нерешенным более 30 лет.

«Это победа всего народа. Она стала возможна благодаря сплоченности, терпению и мудрости кыргызстанцев», — заявил Жапаров.

Особую благодарность он выразил родителям погибших героев, присутствовавшим на церемонии. За мужество и самоотверженность их сыновьям присвоено высшее отличие страны — звание «Ата Мекен Баатыры» (посмертно), с вручением знака особой чести.

«Светлая память о них навсегда останется в сердцах народа. Их имена будут носить улицы, школы и детские сады. В их честь называют новорожденных», — подчеркнул глава государства.

Пресс-служба напомнила, что государство оказало помощь всем пострадавшим семьям: предоставлена материальная поддержка, восстановлено жилье и построены новые дома.