В Бишкеке пройдет аграрная выставка-ярмарка

С 1 по 6 июня в городе Бишкеке перед зданием Агропрома пройдет выставка-ярмарка «Национальные ценности начинаются с сельского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На мероприятии будут представлены символы национальных ценностей: блюда, напитки, одежда, работы ремесленников, музыкальные инструменты, изделия из кожи и дерева, а также отечественные производители представят перерабатывающую продукцию.

Фото Минсельхоза. Ярмарка

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, будет представлена интересная информация о национальных ценностях, о текущей деятельности в аграрном секторе, консультации по всем вопросам, касающимся аграрного сектора. Маленьких гостей ждут анимации, игры и вкусное мороженое. Лучших участников также ждут призы.