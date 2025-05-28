15:23
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке пройдет аграрная выставка-ярмарка

С 1 по 6 июня в городе Бишкеке перед зданием Агропрома пройдет выставка-ярмарка «Национальные ценности начинаются с сельского хозяйства». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На мероприятии будут представлены символы национальных ценностей: блюда, напитки, одежда, работы ремесленников, музыкальные инструменты, изделия из кожи и дерева, а также отечественные производители представят перерабатывающую продукцию. 

Минсельхоза
Фото Минсельхоза. Ярмарка

В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, будет представлена интересная информация о национальных ценностях, о текущей деятельности в аграрном секторе, консультации по всем вопросам, касающимся аграрного сектора. Маленьких гостей ждут анимации, игры и вкусное мороженое. Лучших участников также ждут призы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330700/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»
В Бишкеке проходит дипломатическая ярмарка
В Бишкеке пройдет дипломатическая ярмарка к Международному дню защиты детей
В Бишкеке с 1 по 3 мая пройдет ярмарка сельхозпродукции
Крупнейшая ярмарка вакансий и профессий пройдет в Бишкеке
В Бишкеке пройдет ярмарка для производителей и ритейлеров одежды
В Бишкеке пройдет Финансовая ярмарка — 2025
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
Кыргызстан представил национальный стенд на туристической ярмарке в Берлине
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Бизнес
MIslamiс от&nbsp;MBANK поддерживает развитие знаний в&nbsp;исламских финансах MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в&nbsp;Кыргызстан eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
28 мая, среда
15:12
На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для карьерных самосвалов На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для...
15:09
В Бишкеке пройдет аграрная выставка-ярмарка
15:03
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
15:03
Дамира Шаршембиева: Школа не должна перетягивать на себя одеяло колледжей
14:56
В Бишкеке открыли Центр предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов