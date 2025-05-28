Дамира Шаршембиева: Школа не должна перетягивать на себя одеяло колледжей

Концепция профильного обучения в школах в рамках перехода на 12-летнее образование должна быть доработана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом многоязычного и инклюзивного образования Кыргызской академии образования Дамира Шаршембиева.

По ее словам, в этом аспекте идут большие споры.

«Школа не должна перетягивать на себя одеяло начального и среднего профессионального образования, которым занимаются колледжи и техникумы. Это их прерогатива, а школа должна заниматься профильным образованием. Старшеклассники готовятся к поступлению в высшие учебные заведения, если не собираются быть электриками или парикмахерами. Это совсем разные вещи. Ребенок, который хочет стать парикмахером, пойдет после 9-го класса в колледж или лицей, он не будет 12 лет сидеть и изучать углубленно математику», — сказала Дамира Шаршембиева.

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Учитель столичной школы № 29, научный сотрудник лаборатории Кыргызской академии образования (КАО) Асель Камчиева также подчеркнула, что нужно разделять два понятия — профильное и профессиональное образование.

«Пока идет речь о профильном образовании. Если ребенку в будущем нужно будет изучать экономику, то в профильном образовании в 10-12-х классах будет математика в прикладном виде, или курс «математика в экономике», где будут давать основы бухгалтерского учета, банковской деятельности, кредитования, каких-то финансовых операций. Или, например, профильная химия — может идти в направлении технологий, химии в медицине либо в сельском хозяйстве. Если же ребенок выберет гуманитарное направление, то будут профильными языки или социальные предметы (история, человек и общество). В этом случае мы будем готовить ребенка к будущей профессии и поступлению в вуз», — пояснила она.

Асель Камчиева выразила надежду, что с внедрением обновленных государственных образовательных стандартов, предметных стандартов и обновленных программ, к старшим классам будет другое отношение. «В 10-й класс будет приходить ученик уже с осознанным восприятием своего места в этом мире, будущей профессии, знающий, нужно ли ему высшее образование для карьеры в КР или за рубежом. Мы надеемся, что таких детей будет много», — добавила она.

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Дамира Шаршембиева добавила, что по Закону КР «Об образовании» основное и среднее общее образование являются обязательными для всех граждан КР. То есть после 9-го класса ребенок не может уйти просто куда-то работать. В лицеях, колледжах и техникумах продолжается программа 10-11-х классов.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в связи с переходом на 12-летнее образование в старших классах предусмотрено внедрение дополнительного (предпрофессионального) образования. По данным ведомства, тем, кто продолжит обучение в 10-12-м классах, помимо основной школьной программы, предлагается освоение предпрофессиональных учебных программ. Первоначально планируется предоставлять обучение по 10 рабочим профессиям (парикмахерское или швейное дело, кулинария, цветоводство и так далее).