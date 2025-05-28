15:13
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Дамира Шаршембиева: Школа не должна перетягивать на себя одеяло колледжей

Концепция профильного обучения в школах в рамках перехода на 12-летнее образование должна быть доработана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом многоязычного и инклюзивного образования Кыргызской академии образования Дамира Шаршембиева.

По ее словам, в этом аспекте идут большие споры.

«Школа не должна перетягивать на себя одеяло начального и среднего профессионального образования, которым занимаются колледжи и техникумы. Это их прерогатива, а школа должна заниматься профильным образованием. Старшеклассники готовятся к поступлению в высшие учебные заведения, если не собираются быть электриками или парикмахерами. Это совсем разные вещи. Ребенок, который хочет стать парикмахером, пойдет после 9-го класса в колледж или лицей, он не будет 12 лет сидеть и изучать углубленно математику», — сказала Дамира Шаршембиева.

Читайте по теме
Почему Кыргызстану не подходит 12-летнее обучение в школе — мнение эксперта

Учитель столичной школы № 29, научный сотрудник лаборатории Кыргызской академии образования (КАО) Асель Камчиева также подчеркнула, что нужно разделять два понятия — профильное и профессиональное образование.

«Пока идет речь о профильном образовании. Если ребенку в будущем нужно будет изучать экономику, то в профильном образовании в 10-12-х классах будет математика в прикладном виде, или курс «математика в экономике», где будут давать основы бухгалтерского учета, банковской деятельности, кредитования, каких-то финансовых операций. Или, например, профильная химия — может идти в направлении технологий, химии в медицине либо в сельском хозяйстве. Если же ребенок выберет гуманитарное направление, то будут профильными языки или социальные предметы (история, человек и общество). В этом случае мы будем готовить ребенка к будущей профессии и поступлению в вуз», — пояснила она.

Асель Камчиева выразила надежду, что с внедрением обновленных государственных образовательных стандартов, предметных стандартов и обновленных программ, к старшим классам будет другое отношение. «В 10-й класс будет приходить ученик уже с осознанным восприятием своего места в этом мире, будущей профессии, знающий, нужно ли ему высшее образование для карьеры в КР или за рубежом. Мы надеемся, что таких детей будет много», — добавила она.

Читайте по теме
Переход на 12-летку. Какие навыки смогут получить старшеклассники

Дамира Шаршембиева добавила, что по Закону КР «Об образовании» основное и среднее общее образование являются обязательными для всех граждан КР. То есть после 9-го класса ребенок не может уйти просто куда-то работать. В лицеях, колледжах и техникумах продолжается программа 10-11-х классов.

Ранее в Министерстве просвещения сообщали, что в связи с переходом на 12-летнее образование в старших классах предусмотрено внедрение дополнительного (предпрофессионального) образования. По данным ведомства, тем, кто продолжит обучение в 10-12-м классах, помимо основной школьной программы, предлагается освоение предпрофессиональных учебных программ. Первоначально планируется предоставлять обучение по 10 рабочим профессиям (парикмахерское или швейное дело, кулинария, цветоводство и так далее).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330683/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. Что ждет первоклассников в школах Кыргызстана
Переход на 12-летку. Сокращения количества часов в школах не будет
Переход на 12-летку. Как будут преподавать физику, химию и биологию в новом году
Переход на 12-летку. Какие навыки смогут получить старшеклассники
Переход на 12-летку. Выпустили учебники для 4-х классов по английскому языку
Переход на 12-летку. Перепрыгивания через класс не будет
Ликвидацию подготовительных групп в логопедических детсадах обсудили в БГК
Реформа не будет легкой. Эдиль Байсалов ответил Дастану Бекешеву по 12-летке
Дастан Бекешев: Переход на 12-летку в школах приведет к бардаку
Запись в школу. Как не оставить ребенка без гарантированного места
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Бизнес
MIslamiс от&nbsp;MBANK поддерживает развитие знаний в&nbsp;исламских финансах MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в&nbsp;Кыргызстан eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
28 мая, среда
15:12
На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для карьерных самосвалов На руднике «Кумтор» тестируют восстановленные шины для...
15:09
В Бишкеке пройдет аграрная выставка-ярмарка
15:03
В Сокулуке врачи сделали ребенку укол и заразили его ВИЧ — депутат
15:03
Дамира Шаршембиева: Школа не должна перетягивать на себя одеяло колледжей
14:56
В Бишкеке открыли Центр предвыездной ориентации и реинтеграции мигрантов