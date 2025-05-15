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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Какие навыки смогут получить старшеклассники

В связи с переходом на 12-летнее образование в старших классах предусмотрено внедрение дополнительного (предпрофессионального) образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По данным ведомства, часть учеников по собственному желанию после 9-го класса будет переходить на обучение в профессиональные лицеи и колледжи. Тем, кто продолжит обучение в 10-12-м классах, помимо основной школьной программы, предлагается освоение предпрофессиональных учебных программ.

Речь идет об изучении простых рабочих профессий, не требующих сложного и дорогостоящего оборудования. Это даст возможность учащимся получить базовые практические навыки, которые пригодятся в повседневной жизни. Например, парикмахерское или швейное дело, кулинария, цветоводство и так далее.

Первоначально планируется предоставлять обучение по 10 рабочим профессиям.

Управление начального профессионального образования в настоящее время разрабатывает программы, стандарты, определяет необходимые учебные материалы и выстраивает взаимодействие между школами и профлицеями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329179/
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