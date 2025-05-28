Дипломаты из ЦА обменялись опытом по управлению водными ресурсами

В рамках программы «Достык: Дипломатия» для представителей Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана состоялся семинар «Трансграничные воды — драйвер устойчивого развития». Об этом сообщает Казахстанское агентство международного развития KazAID при Министерстве иностранных дел РК.

С 27 по 28 мая десять представителей из Центральной Азии приняли участие в обучении, направленном на укрепление регионального сотрудничества по трансграничному управлению водными ресурсами в целях устойчивого развития.

Фото KazAID. Семинар

Программа рассчитана на государственных служащих министерств иностранных дел и других отраслевых ведомств, участвующих в формировании и реализации политики своих стран в сфере управления трансграничными водами. Данная программа запущена KazAID в 2024 году.

В рамках программы рассмотрены вопросы роли водных ресурсов в достижении Целей устойчивого развития, обмена опытом реализации проектов по управлению водными ресурсами, межгосударственного сотрудничества по вопросам развития бассейна Аральского моря, финансирования водного хозяйства ЦА со стороны МФО.

Спикерами выступили представители KOICA, Евразийского фонда стабилизации и развития и Международного института по управлению водными ресурсами.