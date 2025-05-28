13:52
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

ОАО «НЭСК» в 2025 году установит 281 новый трансформатор по всей республике

В 2025 году ОАО «НЭСК» обеспечит установку 281 современного трансформатора ТМГ напряжением 6-10/0,4 киловатта в региональных производственных энергоучастках — предприятий электрических сетей (ПЭС).

Эта масштабная модернизация позволит поэтапно заменить устаревшее оборудование, повысив надежность и эффективность электросетевого комплекса.

НЭСК
Фото НЭСК. Трансформаторы

Новые трансформаторы обеспечат сокращение потерь электроэнергии, улучшат качество электроснабжения и устойчивость работы сетей при растущих нагрузках.

Установка оборудования будет проводиться поэтапно в течение года в рамках проекта по модернизации и устойчивости электроэнергетического сектора и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330675/
просмотров: 98
Версия для печати
Материалы по теме
Калькулятор на сайте НЭСК поможет рассчитать стоимость электроэнергии
Автопарк Бишкекского предприятия электрических сетей пополнен новой спецтехникой
Переход на приложение «Мой свет» позволил сэкономить 10 миллионов сомов
В КР проводят противопаводковые мероприятия на энергообъектах
В Кыргызстане планируют построить шесть подстанций в 2025 году
На 10 миллиардов сомов продано акций НЭСК на Кыргызской фондовой бирже
В ОАО «НЭСК» новый первый заместитель генерального директора
В Бишкеке отремонтируют оборудование на 14 высоковольтных подстанциях
НЭСК отремонтирует 23 подстанции в Чуйской области. Возможно отключение света
НЭСК хочет закупить горюче-смазочные материалы на 338 миллионов сомов
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы Среди трудовых мигрантов лучшее знание русского языка демонстрируют кыргызстанцы
Последний звонок в&nbsp;Кыргызстане. МВД обратилось к&nbsp;родителям выпускников Последний звонок в Кыргызстане. МВД обратилось к родителям выпускников
Прием в&nbsp;школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку Прием в школу. ГКНБ Кыргызстана начал доследственную проверку
Бизнес
MIslamiс от&nbsp;MBANK поддерживает развитие знаний в&nbsp;исламских финансах MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в&nbsp;Кыргызстан eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;UN&nbsp;Women подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании «Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании
Кредит для бизнеса от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; низкие проценты и&nbsp;без залога недвижимости Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости
28 мая, среда
13:50
В Бишкеке спасли человека, пытавшегося покончить с собой В Бишкеке спасли человека, пытавшегося покончить с собо...
13:48
Плохо поработали. ЖК снял с повестки постановление кабмина о высокогорных зонах
13:44
ОАО «НЭСК» в 2025 году установит 281 новый трансформатор по всей республике
13:42
Была старая проводка. Милиция рассказала подробности о пожаре в Ивановке
13:15
Переход на 12-летку. Что ждет первоклассников в школах Кыргызстана