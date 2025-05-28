ОАО «НЭСК» в 2025 году установит 281 новый трансформатор по всей республике

В 2025 году ОАО «НЭСК» обеспечит установку 281 современного трансформатора ТМГ напряжением 6-10/0,4 киловатта в региональных производственных энергоучастках — предприятий электрических сетей (ПЭС).

Эта масштабная модернизация позволит поэтапно заменить устаревшее оборудование, повысив надежность и эффективность электросетевого комплекса.

Фото НЭСК. Трансформаторы

Новые трансформаторы обеспечат сокращение потерь электроэнергии, улучшат качество электроснабжения и устойчивость работы сетей при растущих нагрузках.

Установка оборудования будет проводиться поэтапно в течение года в рамках проекта по модернизации и устойчивости электроэнергетического сектора и подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду.