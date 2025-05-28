Переход на 12-летку. Что ждет первоклассников в школах Кыргызстана

В рамках перехода на 12-летнее образование программу для первого класса разработали на основе действующей программы дошкольной подготовки «Наристе». Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заведующая отделом многоязычного и инклюзивного образования Кыргызской академии образования Дамира Шаршембиева.

По ее словам, программа «Наристе» доработана и увеличена с 480 часов до 608.

Занятия с учетом возрастных особенностей детей будут проходить по 35 минут. Недельная нагрузка составляет 19 часов, или примерно по четыре урока в день при пятидневной учебной неделе.

«Первая четверть адаптационная. Дети знакомятся с правилами пребывания в школе, развивают речь, учатся заполнять первые прописи, изучают алфавит, цифры. К окончанию первого класса они будут читать короткие предложения, по математике — считать до 20, а также десятками до ста. Вторую четверть мы еще только разрабатываем», — сказала Дамира Шаршембиева.

Она отметила, что оценивания не будет до третьего класса включительно.

«Некоторые учителя думают, что смогут ставить смайлик, звездочку или дарить цветочек. Нет, ребенок и родитель должны знать, над чем работать, поэтому классный руководитель будет проводить описательную оценку, говорить, что у ребенка хорошо получается, а над чем нужно работать. Главное, как написано в госстандарте, у ребенка в первом классе должны сформироваться самостоятельность (убрать за собой рабочий стол, собрать свои вещи) и ответственность (выполнить задание)», — добавила завотделом.

По данным Минпросвещения, теперь все дети начинают учебу с шести лет. Ранее предшкольная подготовка существовала отдельно, а теперь она стала частью первого класса. Это позволило охватить образованием всех шестилетних детей без исключения.