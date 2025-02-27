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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Переход на 12-летку. Оценки в 1-3-х классах ставить не будут

В кыргызстанских школах в 1-3-х классах будет действовать безотметочная система. Об этом говорится в проекте постановления кабмина «Об утверждении Государственного образовательного стандарта общего образования КР».

Согласно документу, оценивание достижений осуществляется в виде качественных характеристик, позволяющих педагогу выбрать оптимальную методику обучения.

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Допускается лишь качественная описательная оценка в письменном или устном виде. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и другое).

В 3-6-х классах вводится балльная система, позволяющая отслеживать академические достижения, сравнивать их с результатами независимых оценочных исследований, а также определять уровень готовности обучаться на следующем уровне образования.

По завершении начального общего образования проводится тестирование школьников, которое позволяет оценить индивидуальные достижения в соответствии с планируемыми результатами обучения по основным видам грамотности: языковая, читательская, математическая и естественно-научная.

Внутриклассное оценивание в 7-12-х классах — критериальное, направлено на определение прогресса относительно образовательных результатов, стимулирование внутренней мотивации учебы, формирование навыков самооценки, самоанализа и взаимооценки.

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В целях профориентационной работы в 8-м классе проводится диагностика способностей учащихся, результаты которой не влияют на итоговые отметки по предметам. По завершении 9-го класса проводится итоговая государственная аттестация.

По окончании 12-го класса проводится итоговое оценивание (экзамены), формат и содержание которого учитывает направления профилизации.

Согласно новому госстандарту, итоговые баллы обучения и выпускных экзаменов учитываются в виде суммарного балла по профильным предметам при поступлении в колледжи и вузы.

Напомним, в связи с предстоящим переходом на 12-летнюю систему школьного обучения планируется ряд новшеств на 2025/26 учебный год. В том числе некоторые смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие предшкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321270/
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