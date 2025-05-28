Нас просто стерли. Ученики требуют вернуть им школу № 28

Ученики школы № 28 просят вернуть школе ее независимый статус. Они против объединения со школой № 70.

Как рассказали 24.kg ученики школы, объединение в 2024-м произошло без объяснений для школьников и родителей. По их словам, на следующий учебный год старшеклассников переведут в корпус на Манаса и Боконбаева.

«Уже год, как школа № 28 официально объединена с № 70. Формально — ради «оптимизации», на деле — исчезновение нашей школы, нашего имени, нашей истории. Мы, ученики школы № 28, не хотели этого объединения. Нас не спросили. Нас не услышали. Мы просили диалога. Но власть молчит. Администрация учебного заведения бездействует. Если сегодня молчать, завтра исчезнет еще одна школа», — сообщили ученики.

Они просят вернуть школе № 28 ее независимый статус, прекратить насильственное «объединение» без мнения учеников и родителей, не переводить старшеклассников в корпус на Манаса-Боконбаева и открытого диалога с учениками и родителями.

Фото учеников школы № 28

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Ранее, в июле прошлого года, стало известно, что школы № 28 и 70 объединят. Тогда в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент образования сообщили, что такая модель образования будет гораздо эффективнее, поскольку в каждом учебном заведении увеличатся материальные и преподавательские ресурсы, площадь зданий и территории, разгрузится число учащихся в классах, увеличится объем дополнительных образовательных услуг и так далее.

В августе 2024-го родители учащихся, выступающие против объединения столичных школ № 28 и 70, подали иск в Административный суд Бишкека. Они также разослали обращение властям, где отметили, что обе школы находятся в центре города и перегружены в два раза, поэтому смысл объединять их для разгрузки числа учащихся логически отпадает. При этом обучение в школах отличается в связи с их разными статусами, углубленное обучение ведется по разным предметам.