Переход на 12-летку. Сокращения количества часов в школах не будет

Сокращения часов в школах в связи с переходом на 12-летнее образование не будет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила учитель столичной школы № 29, научный сотрудник лаборатории Кыргызской академии образования (КАО) Асель Камчиева.

По ее словам, в области естественно-научного и математического образования сокращение количества часов не рассматривается. Объединение предметов тоже пока не подразумевается. По физике, химии, биологии, географии сохранили часы.

Заведующая отделом многоязычного и инклюзивного образования КАО Дамира Шаршембиева добавила, что больше будут говорить о выравнивании.

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«Раньше у нас были одночасовые предметы — рисование, музыка. За один час в неделю результата не увидишь, поэтому стараемся, чтобы были хотя бы двухчасовые предметы. Выравнивание необходимо, чтобы не было перекосов в какой-то области. Нужно равномерное развитие ребенка по всем образовательным областям», — заметила она.

Дамира Шаршембиева сказала, что будет большая возможность индивидуального обучения. «Есть разного уровня дети: кому-то нужны посложнее задания, кому-то полегче, есть дети с особыми образовательными потребностями. Сейчас мы четко знаем: в старших классах будет профильное обучение: если ребенок готовится идти в медицинский институт, то у него должна быть возможность изучать химию и биологию углубленно. Такая возможность будет, мы над этим работаем», — отметила она.

По словам Асель Камчиевой, обновленные государственные образовательные стандарты утверждены с 1-го по 12-й класс, а программы разрабатываются с 1-го по 9-й класс.

«Профильное обучение закладывается на следующий год, но сейчас каждая лаборатория и отделы КАО работают над прогнозированием — какие профили и направления будут интересны для детей. Если ребенок, например, захочет стать экономистом, то ему нужно будет знать математику. Математика с 1-го по 12-й класс вошла в программу с новым учебно-методическим комплексом. В новом учебном году предполагается, что 1-м и 2-м классам именно по математике будет предоставлен период адаптации — одна-две четверти», — заключила она.