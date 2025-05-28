В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»

Мероприятие направлено на популяризацию активного долголетия, профилактику старения, а также на признание важной роли матерей и бабушек в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.

В столице сегодня возле памятника Курманджан датке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу», сообщает Минтруда.

В ярмарке принимают участие около 40 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и Бишкека, представляя изделия из войлока, шерсти, сувенирную национальную продукцию и многое другое.

Программа мероприятия состоит из концерта с участием творческих коллективов, беспроигрышной лотереи, оздоровительной гимнастики, выставки информационно-образовательных материалов по НИЗ и инфекционным заболеваниям, мастер-классов по оказанию первой помощи, лоскутной технике, художественной росписи посуды, скандинавской ходьбы, а также из традиционного шахматного турнира.

Кроме того, на ярмарке пройдет викторина по правильному питанию, где гости смогут получить информацию о здоровом питании как о важнейшем элементе сохранения и укрепления здоровья и непременном условии достижения активного долголетия.

Фото Минтруда. Ярмарка

Участники и гости мероприятия смогут получить консультации по здоровью от специалистов Минздрава.

Организатором выступает Министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с рядом общественных организаций.