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Общество

В Бишкеке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу»

В столице сегодня возле памятника Курманджан датке проходит благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу», сообщает Минтруда.
 
Мероприятие направлено на популяризацию активного долголетия, профилактику старения, а также на признание важной роли матерей и бабушек в воспитании детей и укреплении семейных ценностей.
 
В ярмарке принимают участие около 40 групп самопомощи пожилых людей из Иссык-Кульской, Чуйской областей и Бишкека, представляя изделия из войлока, шерсти, сувенирную национальную продукцию и многое другое.
 
Программа мероприятия состоит из концерта с участием творческих коллективов, беспроигрышной лотереи, оздоровительной гимнастики, выставки информационно-образовательных материалов по НИЗ и инфекционным заболеваниям, мастер-классов по оказанию первой помощи, лоскутной технике, художественной росписи посуды, скандинавской ходьбы, а также из традиционного шахматного турнира.
 
Кроме того, на ярмарке пройдет викторина по правильному питанию, где гости смогут получить информацию о здоровом питании как о важнейшем элементе сохранения и укрепления здоровья и непременном условии достижения активного долголетия.
 
Минтруда
Фото Минтруда. Ярмарка
Участники и гости мероприятия смогут получить консультации по здоровью от специалистов Минздрава.
 
Организатором выступает Министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с рядом общественных организаций. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330637/
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