Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы

Три авиарейса из аэропорта Оша, направлявшиеся в московские аэропорты Жуковский и Домодедово, задержали. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в районе российской столицы, сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По их данным, пассажиры ожидают возобновления полетов в стерильной зоне аэропорта южной столицы.

Как уточнили 24.kg в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», пока рейсы задержали на два часа. Ожидающим вылета пассажирам предоставляют питание. В случае если задержка продлится, людей разместят в гостинице.