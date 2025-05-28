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Общество

Авиарейсы из города Ош задержали из-за угрозы атаки дронов в районе Москвы

Три авиарейса из аэропорта Оша, направлявшиеся в московские аэропорты Жуковский и Домодедово, задержали. Причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов в районе российской столицы, сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По их данным, пассажиры ожидают возобновления полетов в стерильной зоне аэропорта южной столицы.

Как уточнили 24.kg в ОАО «Аэропорты Кыргызстана», пока рейсы задержали на два часа. Ожидающим вылета пассажирам предоставляют питание. В случае если задержка продлится, людей разместят в гостинице.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330632/
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