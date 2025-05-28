В Кыргызстане Курман айт будет отмечаться 6 июня

Курман айт будет отмечаться 6 июня. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Этот день выпадает на пятницу, а значит, жителей страны ждут длинные выходные.

Напомним, Курман айт отмечается через 70 дней после Орозо айта.

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.