Депутат БГК Татьяна Кузнецова: Школы в Бишкеке не бочка с огурцами

«Мы не можем растягивать школы, чтобы они были безразмерными, это не бочка с огурцами», — заявила на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам депутат Татьяна Кузнецова.

По ее словам, в классы принимают по 60 человек, что нарушает санитарные нормы и правила.

«Нужно позаботиться о педагогах столичных учебных заведений. Очень много учителей ушло из профессии — нет условий, люди выгорают. До получения депозита молодого учителя дорабатывают не все. Три-пять лет надо отработать, чтобы получить 80 тысяч сомов. О чем вы говорите? Молодому педагогу эти деньги нужны сейчас», — сказала Татьяна Кузнецова.

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Она уточнила, можно ли принять решение, чтобы укомплектованные школы не открывали первые классы.

«Набирают по десять первых классов — это же невозможно, учитель выгорает, а потом появляются в соцсетях различные видео принижения учеников. Просто человек не выдерживает, он работает на износ. Дайте отдохнуть педагогам и администрации, чтобы они восстановили свое здоровье и на следующий год открыли пять классов по 30 человек, а не по 60», — предложила нардеп.

Она отметила, что устройство в первые и вторые классы на новый учебный год будет сложным, с разбирательствами.

«Мы должны открыто и честно говорить жителям города, что вопросы прописки в многоквартирных домах по 30 человек неуместны и должны пресекаться. Нужно планировать строительство школ. Мы не можем их растягивать, чтобы они были безразмерными. Это не бочка с огурцами», — добавила Татьяна Кузнецова.

Вице-мэр Виктория Мозгачева напомнила, что из школы № 29 отчислили 86 детей, которые не проживали по микроучастку. По ее словам, проверки проводятся по всем образовательным учреждениям совместно с Минпросвещения и правоохранительными органами.

Отметим, что задержана бывший директор столичной школы № 29, которая за денежное вознаграждение оказывала услуги по зачислению детей.