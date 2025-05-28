В Бишкеке 28 мая будет дождь. Температура воздуха днем ожидается +23 градуса.

Отключения света, воды и газа

9.30-18.30 — 11-й микрорайон, дома № 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4;

9.30-17.00 — микрорайон «Аламедин-1», дом № 36 (1-2-й подъезды, с 1-го по 9-й этаж);

9.30-17.30 — отрезки улиц Курманалиева, Джалиля;

9.00-17.00 — отрезки улиц Пушкина, Тыныстанова, бульвара Эркиндик, проспекта Чуй, улиц Абдумомунова, Раззакова, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Жайыла Баатыра, Южная магистраль, Щербет, Кара-Учур), «Ак-Ордо» (улица Бугу-Эне), «Нижний Орок», «Ак-Орго» (улицы Уркор, Ашар, От-Араба, Саадак, Льва Толстого, Лущихина, Огуз-Ата, Кун-Кочо, Казыбек, Жетиген, Сарынжы Бокой, Бекен, Кара-Кочо, Молдо-Нияз, Камбаркан, Кырк-Чоро, Алыкулова, Омуракунова, Хан-Темир), «Ак-Ордо» (улицы Бурана, Каркыра), улица Киевская, дом № 137, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Арча-Бешик), село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Колхозная, Школьная, Коллекторная, Панфилова, Советская, Фрунзе, Трудовая, Мира, Дружбы, Северная, Заводская, Логвиненко, Молодежная, Весенняя, Адырская, Белинского, Полевая, Южная, Курманалиева, Архитекторская, Новая, Кара-Суйская, Тихая, Молодая Гвардия, переулки Солнечный, Советский), микрорайон «Достук», дом № 10, жилмассив «Келечек» (улица Келечек-5, 7), отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;

9.00-15.00 — отрезки улиц Ильменской, Комсомольской, Сельповской, Нарвской, детсад;

10.00-17.00 — село Озерное (улицы Шоссейная, Центральная).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Руслан Тюменбаев

Родился 28 мая 1986 года. Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр 2008 года.

Бактияр Орозов

Родился 28 мая 1986 года. Министр науки, высшего образования и инноваций КР.

Памятные даты

День пограничника Кыргызской Республики

Фото из интернета

В Кыргызстане впервые 28 мая праздник установлен постановлением правительства от 15 декабря 1999 года в целях формирования традиций Пограничной службы, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности.

Свою историю праздник ведет еще с 1958-го: основанием для такой даты стало учреждение декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР.

23 мая 2003-го празднование Дня пограничника установлено на 29 октября. Отпраздновав дважды, после обращения ветеранов Пограничной службы правительство приняло решение вернуть историческую дату — 28 мая.

Международный день защиты женского здоровья

Решение об учреждении даты было принято на V Международном совещании по поводу женского здоровья, которое проходило в Коста-Рике в 1987 году.

Хотя в обществе под термином «женское здоровье» чаще всего подразумевается репродуктивное здоровье женщин, но все же это понятие намного шире и должно интерпретироваться, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), как «состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов».

Люди, которые меняли мир

Родился журналист Вилор Акчурин

Фото из интернета. Вилор Акчурин

Родился 28 мая 1939-го в Самарканде Узбекской ССР.

В 1960-1966 годах работал репортером Ошской областной газеты, затем в Ферганской областной газете, а в 1975-м вернулся в издание «Эхо Оша». Начинал рядовым корреспондентом, поднялся по служебной лестнице до редактора.

В начале 1990-х годов становится внешкорром Агентства печати «Новости» и газеты «Правда», параллельно работая собственным корреспондентом республиканской газеты «Слово Кыргызстана». В 1994-м занимает пост заместителя редактора в этом издании. В 2005 году перешел на должность обозревателя.

Вилор Акчурин более 50 лет отдал отечественной журналистике. И 23 года до последнего дня работал в газете «Слово Кыргызстана», где был ведущим поэтической рубрики. Благодаря ей он открыл для многих талантливых поэтов и писателей двери в большой поэтический мир.

Умер в 2014-м.

Расстрелян государственный деятель Абдыкадыр Орозбеков

Фото из интернета. Абдыкадыр Орозбеков

В 1938 году в возрасте 49 лет расстрелян государственный и политический деятель Абдыкадыр Орозбеков — один из основателей кыргызской государственности.

Родился в кишлаке Охна Маргаланского уезда — административно-территориальной единице Ферганской области Туркестанского генерал-губернаторства.

Активно боролся за установление и укрепление советской власти в Кыргызстане. Занимался становлением кыргызской государственности и сплочением разрозненных территорий кыргызов в единую административную единицу. При Абдыкадыре Орозбекове в 1930-х открыты Русский драмтеатр, высшие учебные заведения и Кыргызская государственная филармония.

За установление советской власти на территории Ферганской долины в 1924 году награжден «Золотым знаком» Туркестанской республики. 3 мая 1932-го за достигнутые успехи в развитии страны награжден орденом Трудового Красного Знамени.

По ложному обвинению арестован и приговорен к расстрелу.

Реабилитирован в 1956 году.

В Бишкеке названа улица его именем.

Умер кинорежиссер Дооронбек Садырбаев

Фото из интернета. Дооронбек Садырбаев в фильме «Алымкан»

Депутат трех созывов Жогорку Кенеша, известный кинорежиссер, заслуженный работник культуры Киргизской ССР, народный артист Кыргызской Республики, кавалер ордена «Манас» Дооронбек Садырбаев родился 13 февраля 1939 года.

Автор более 70 хроникально-документальных, 16 художественных фильмов, 8 книг, более 700 публицистических статей. Снял художественные киноленты «Удержись в седле», «Арман», «Деревенская мозаика», «Песнь о любви», «Плач волчицы», которые неоднократно отмечены призами международных и всесоюзных фестивалей телевизионного кино. Автор телесериала «Кайран эл», хроникально-документальных фильмов «Учитель русского языка», «Земля отцов», «Чуйская долина» и других.

Ушел из жизни 28 мая 2008-го.

В столице улица Баха переименована в улицу Садырбаева.

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