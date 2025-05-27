В Кадамджае взрывом соединили две части тоннеля

27 мая 2025 года в городе Кадамджае Баткенской области завершили соединение северной и южной частей тоннеля № 1 «Премьер» инновационного ирригационного проекта «Алгакадам». Работы провели методом контролируемого взрыва, при этом все проектные параметры соблюли с высокой точностью. Информацию об этом сообщили в местной администрации.

Проект «Алгакадам» стартовал в апреле 2022 года по инициативе местных жителей и получил поддержку на государственном уровне. Канал протяженностью 24,9 километра включает три тоннеля общей длиной 6,3 километра: «Президентский» (2,7 километра), «Премьер» (1,9 километра) и «Советник» (1,6 километра). После завершения улучшатся условия для 7 тысяч 600 семей региона

Финансирование проекта осуществляется за счет государственных средств и вкладов предпринимателей. Из фонда президента выделено 50 миллионов сомов, а из республиканского бюджета — 100 миллионов сомов, которые направлены в Фонд развития Баткенской области. Общая сметная стоимость проекта составляет около 2,9 миллиарда сомов. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2027 год.