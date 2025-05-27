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Общество

В Кыргызстане решили проверить — вырастут ли у нас апельсины и оливки

В Баткенской области стартовали первые агрономические испытания цитрусовых и оливковых культур — мандаринов, апельсинов, оливок и кумквата (разновидность апельсина). Саженцы для эксперимента привезены из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, испытания направлены на проверку, как эти теплолюбивые растения приживутся в условиях Кыргызстана. Особое внимание уделяется их устойчивости к климату, почве и вредителям.

«Если эксперимент окажется успешным, эти культуры будут рекомендованы для выращивания на фермерских участках южных регионов, что поможет не только разнообразить внутренний рынок, но и увеличить экспортный потенциал страны», — отметил директор департамента по экспертизе сельхозкультур и садоводства Бакыт Мамбетов.

Министерство призывает фермеров проявлять интерес к новым культурам и технологиям, отмечая, что инновации — ключ к развитию агросектора Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330526/
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