Активисты бьют тревогу: Добыча инертных материалов нарушает экосистему КР

Добыча инертных материалов, таких как глина, песок и гравий, в горах вызывает серьезные экологические и социальные проблемы. Об этом 24.kg сообщил один из экоактивистов Влад Ушаков.

По его данным, эти природные ресурсы широко используются в строительстве, производстве цемента, кирпича и других промышленных материалов, однако их добыча приводит к разрушению горных ландшафтов, нарушению экосистем и ухудшению качества окружающей среды.

«В горах, где экосистемы являются особенно хрупкими и имеют важное значение для поддержания биоразнообразия, последствия добычи этих материалов могут быть особенно катастрофичными.

Горные массивы представляют собой сложные структуры, где почвы, скалы и растительность взаимодействуют для поддержания стабильности склонов. При добыче инертных материалов, особенно в больших масштабах, происходит разрушение естественных связей в ландшафте. Снятие верхнего слоя почвы, удаление растительности и механическое воздействие на горные склоны приводит к их дестабилизации. В результате этого увеличивается вероятность эрозии, обвалов и оползней, которые могут уничтожать поселения, дороги и природные объекты», — говорит Влад Ушаков.

Активист отмечает, что в горах добыча песка и глины может нарушать естественные водные пути, включая подземные источники и поверхностные водотоки.

«Это изменяет направление стока воды, что может привести к осушению некоторых участков, наводнениям в других местах, а также к изменению водного режима рек и ручьев», — считает он.

Также отмечается, что горы часто являются домом для уникальных и эндемичных видов растений и животных, которые не встречаются в других местах.

«Эти виды зависят от специфических условий среды обитания, таких как стабильность почвы и доступ к воде. Добыча инертных материалов приводит к уничтожению растительного покрова, что ухудшает условия для жизни многих видов. Это может вызвать их вымирание или миграцию, что нарушает природный баланс экосистемы.

Активист приводит в пример добычу инертных материалов в селе Кызыл-Ой Жайылского района Чуйской области.

«В горных районах часто находятся лесные зоны, которые выполняют важную роль в стабилизации почвы и поддержании водного баланса. При добыче глины или песка леса вырубаются, что усугубляет эрозию почв и уменьшает количество влаги в атмосфере, ухудшая климатические условия региона», — добавляет Влад Ушаков.

Активисты также отмечают, что в горах живут многие виды диких животных, которые зависят от стабильности горных экосистем.

«Добыча материалов разрушает их привычные места обитания, вызывая стресс у животных, сокращение их численности и миграцию в поисках новых территорий. Это нарушает естественные кормовые цепи и может привести к снижению биоразнообразия региона.

Леса и растительность в горах играют важную роль в регулировании температуры и влажности. Утрата растительного покрова приводит к изменению микроклимата, что может вызвать засушливые условия и повысить риск пожаров», — добавляет Влад Ушаков.

Сообщается, что разрушение горных склонов увеличивает вероятность оползней и обвалов, что представляет прямую угрозу для населенных пунктов, дорог и другой инфраструктуры.

«Это может привести к гибели людей, разрушению имущества и значительным экономическим убыткам. Изменение водного режима в горах из-за добычи материалов может привести к внезапным наводнениям в низменных участках. Наводнения разрушают сельскохозяйственные земли, жилье и инфраструктуру, нанося ущерб местным сообществам», — говорит Влад Ушаков.

Экоактивист также привел в пример добычу инертных материалов в карьере Акчий.

Активист призывает не забывать и о снижении туристической привлекательности.

«Горы являются популярными местами для экологического и активного туризма. Природные пейзажи, чистые реки и уникальные экосистемы привлекают путешественников и способствуют развитию местной экономики. Однако разрушение ландшафтов, загрязнение рек и утрата растительности в результате добычи материалов снижают туристическую привлекательность региона, что приводит к потере доходов для местных сообществ», — добавляет Влад Ушаков.

При этом в горах часто расположены фермерские хозяйства, которые зависят от стабильных условий для выращивания культур и содержания скота.

«Разрушение почвы, загрязнение воды и изменение климата в результате добычи материалов ухудшают условия для сельского хозяйства, что приводит к снижению урожайности и экономических потерь для фермеров.

Для минимизации этих последствий необходимо внедрять устойчивые и экологически безопасные методы добычи материалов, а также принимать меры по восстановлению нарушенных экосистем», — резюмировал он.