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Общество

Кыргызстан перенимает опыт реформы образования Литвы

В Бишкеке официально стартовала новая инициатива, финансируемая Европейским союзом, направленная на долгосрочные изменения в системе образования Кыргызстана.

По данным пресс-службы Министерства просвещения, проект Twinning «Продвижение инклюзивного и STEAM-образования в школах» будет поддерживать развитие более справедливой, инклюзивной и готовой к будущему школьной среды для всех обучающихся.

Двухлетний проект направлен на три основные цели: содействие инклюзивному образованию для детей с особыми потребностями, укрепление обучения на основе науки и инноваций (STEAM) и совершенствование политики финансирования образования с целью сделать инвестирование школ более справедливым и эффективным.

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Проект реализуется в тесном сотрудничестве с Литовской Республикой, чей опыт реформы образования дает ценные идеи. В течение следующих двух лет литовские эксперты будут оказывать поддержку кыргызским коллегам в пересмотре образовательной политики, пилотировании новых инструментов в отобранных школах и подготовке учителей к инклюзивному и основанному на навыках обучению.

«Это не просто символическое партнерство, а реальная передача ноу-хау. Десятки ведущих экспертов Литвы в области образования, которые формировали и реализовывали реформы в нашей стране, будут работать напрямую с кыргызскими коллегами. Вместе мы поделимся инструментами, политикой и подходами, которые могут укрепить систему образования Кыргызстана изнутри», — сказал вице-министр образования, науки и спорта Литовской Республики Йонас Петкевичюс.

Отмечается, что Евросоюз давно поддерживает усилия КР по улучшению качества и доступности образования.

Следующий этап проекта будет включать наращивание потенциала учителей, разработку новых моделей финансирования и пилотирование инноваций в отобранных школах. Инициатива способствует достижению Целей устойчивого развития, особенно тех, которые связаны с качественным образованием и гендерным равенством, и является частью более широкой поддержки ЕС реформы образования в регионе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330497/
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