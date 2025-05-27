Глава Минтруда считает правильным проходить обследование перед созданием семьи

Глава Минтруда считает правильным проходить медобследование перед созданием семьи. Об этом Равшанбек Сабиров заявил в эфире «Биринчи радио».

По его словам, ведомство уделяет приоритетное внимание укреплению института семьи в стране.

«Раньше я не воспринимал, зачем многие говорят о необходимости медицинской проверки здоровья молодоженов. Но теперь я понимаю, что это необходимо. По статистике, в республике увеличивается число детей с инвалидностью. Это связано с рядом причин, в том числе и с трудовой миграцией, многие матери оказываются в трудной жизненной ситуации, а также с состоянием здоровья граждан. Я думаю, правильно, если перед созданием семьи молодые пары будут проходить проверку своего здоровья, чтобы предотвращать рождение в будущем детей с инвалидностью. Сейчас мы видим, что разные патологии у детей связаны с несоответствием у пар групп крови, родственных уз и другим», — добавил Равшанбек Сабиров.

Он отметил, что сейчас идет активное обсуждение поправок в Семейный кодекс. «Это требование времени, поскольку нормы кодекса, принятого еще в 2003 году, уже не актуальны», — заключил министр.