Кыргызстан и Россия объединят усилия для защиты прав трудовых мигрантов

Кыргызстан и Россия договорились активнее защищать права трудовых мигрантов. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и миграции КР Равшанбек Сабиров после встречи с депутатом Госдумы РФ Виктором Пинским.

Фото Минтруда. Кыргызстан готов усилить двусторонний контроль за соблюдением прав мигрантов

Как отметил Равшан Сабиров, с 2025 года в Кыргызстане вступил в силу новый Трудовой кодекс. Он разработан с учетом международных стандартов и направлен на усиление социальной защиты работников.

Стороны договорились о создании новых механизмов контроля за соблюдением трудовых прав кыргызстанцев, работающих в России. В первую очередь речь идет о предотвращении:

незаконных увольнений,

задержек заработной платы,

неоплачиваемых переработок.

Также в планах — оперативное реагирование на обращения мигрантов и решение возникающих проблем в правовом поле.

Кыргызстан, в свою очередь, продолжит создавать рабочие места внутри страны, чтобы сократить отток трудоспособного населения за рубеж.