Анемия в Кыргызстане: симптомы, риски и меры профилактики

В 2023 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые разработала программу по борьбе с анемией. По ее данным, от этой патологии страдают около 30 процентов женщин, 37 процентов беременных и 40 процентов детей от полугода до пяти лет. Большинство случаев анемии в странах со средним и низким уровнем дохода.

Врач-гематолог, эксперт по гемофилии и орфанным заболеваниям при Национальном центре онкологии и гематологии Тимур Нарбеков рассказал 24.kg об основных симптомах и мерах профилактики.

— Что такое анемия?

— Это патологическое состояние организма, характеризующееся снижением количества эритроцитов и гемоглобина в единице объема крови, или малокровие.

Анемия делится на три основные группы:

дефицитная (нехватка железа, витамина B12 и фолиевой кислоты);

гематологическая (заболевания крови);

при хронических заболеваниях (ВИЧ, туберкулезе, гепатитах, онкологии и других).

Среди них особенно распространена железодефицитная анемия, на которую приходится до 90 процентов всех видов анемии.

— Кто находится в группе риска?

— Наиболее уязвимый контингент — женщины репродуктивного возраста в силу физиологических причин (беременность, лактация, менструальный цикл).

Если женщина страдает анемией, то рожденные ею дети тоже будут анемичными, то есть будущее поколение появляется на свет уже с исходным дефицитом железа. Из-за этого возможны проблемы с развитием — отставание в росте, умственных способностях, ослабленный иммунитет. Впоследствии это может привести к другим серьезным проблемам.

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— Сколько кыргызстанцев страдает анемией?

— Четкой статистики у нас, к сожалению, нет, опираемся на мировые показатели. По некоторым данным, почти половина беременных в Кыргызстане страдает анемией в той или иной степени в зависимости от уровня гемоглобина.

Роддома нас приглашают на консультации, мы видим женщин на больших сроках беременности, у которых гемоглобин в пределах 60-70 граммов на литр при норме 120-140 граммов. Показатель ниже 70 — тяжелая форма анемии. И такая картина, к сожалению, из года в год сохраняется.

Недавно консультировали беременную на 30-й неделе, у которой и вовсе уровень гемоглобина был 35 граммов на литр. Когда гемоглобин падает ниже 40, это называется «анемическая прекома», то есть наступает критическая, жизнеугрожающая ситуация и для матери, и для плода.

Естественно, у таких женщин есть большие риски развития беременности. Из-за дефицита микроэлементов могут рождаться дети с различными пороками развития.

Дело в том, что женский организм более адаптирован к анемии из-за менструального цикла, то есть они могут чувствовать себя «хорошо», работать, улыбаться. И все вокруг — семья, доктора — упускают такую женщину из внимания. А потом наступает беременность, и на женский организм ложится еще большая нагрузка, гемоглобин падает. Поэтому важно своевременно проводить диагностику, а перед планированием беременности принимать фолиевую кислоту и другие препараты, назначенные врачом.

— Какие симптомы могут указывать на наличие анемии?

— В первую очередь общая слабость, недомогание, сонливость, одышка, учащенное сердцебиение при небольших физических нагрузках, головокружение. При железодефицитной анемии наблюдаются также сухость кожи, ломкость, слоистость ногтей, выпадение волос, извращение вкуса и обоняния (желание кушать мел, глину, кисло-соленые продукты типа курута, нюхать краску, лак, бензин, выхлопные газы).

Кроме того, наблюдается гипоксический синдром (нехватка кислорода).

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Анемия проявляется в разных возрастных группах по-разному. Дети, например, тоже уязвимы — отстают в росте, умственном и физическом развитии, имеют плохую память, ослабленный иммунитет.

У пожилых могут обостряться сердечно-сосудистые заболевания, формируются коронарная болезнь сердца, ишемия. Если присоединяется анемия, то она может провоцировать сердечные приступы. Мы нередко прибегаем даже к переливанию компонентов крови таким пожилым пациентам, чтобы улучшить кислородотранспортную функцию крови.

Но в целом анемия во всех возрастных группах будет снижать качество жизни пациентов.

— Как проводится диагностика анемии? Какие анализы обязательны?

— Общий анализ крови и сывороточное железо — по этим двум анализам можно поставить диагноз «железодефицитная анемия» и прописать препараты железа.

— Как долго нужно их принимать?

— Терапия длится от двух до шести месяцев, но в среднем — три. Женщинам с низким гемоглобином рекомендуется принимать их весь период беременности и лактации.

— Лучше в таблетках или эффективнее получать капельницы?

— В основном, конечно, лучше перорально (в виде таблеток, капсул, драже), детям — в виде сиропов. Кстати, при приеме железа в форме сиропа может измениться окраска зубов (чернеют), в таких случаях рекомендуем пить через трубочку.

Есть группа препаратов железа парентерального характера (внутривенно), но это строго ограничено показаниями. К примеру, если у больного абсолютная непереносимость всех препаратов в таблетированной форме.

Если же у человека уровень гемоглобина 35 граммов на литр, то ему показано переливание компонентов крови.

— Какие возможны побочные эффекты от лечения анемии?

— Железо переносится в организме нелегко. Возможно появление тошноты, рвоты, запоров. Поэтому доктора должны все четко разъяснять пациентам, чтобы через неделю они не бросили терапию из-за неинформированности.

Фарминдустрия хорошо развита, и есть такие химические структуры, соединения железа, как сульфат, фумарат, глюканат, карбонат. Нужно подобрать пациенту такой препарат, который он будет хорошо переносить.

— Какие меры профилактики анемии вы бы рекомендовали? Какие продукты богаты железом и рекомендуются при анемии?

— Прежде всего анемия связана с недостаточностью питания — в основном мяса, в котором содержится так называемое гемовое железо, которое очень хорошо усваивается человеческим организмом.

Поэтому вегетарианство — тоже один из факторов риска для развития железодефицитной анемии.

Нужно кушать мясо — говядину, баранину. Курица и рыба тоже подойдут.

Второй важный момент — не запивать мясо чаем, кофе, какао и молочными напитками. Танин, кофеин, кальций противостоят железу, не дают ему нормально всасываться. Через полтора-два часа после еды можно спокойно пить эти напитки.

По линии Минздрава для профилактики я бы посоветовал внедрить и реализовать национальную антианемическую программу. Здесь нужно задействовать всех ключевых игроков — врачей первичного звена (терапевтов, педиатров, гинекологов), районных больниц и национальных центров, а также общественные неправительственные организации и сотрудников СМИ. Надо совместно бороться с этой проблемой.