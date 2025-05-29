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Общество

Спецназ против моджахедов. Полковник Эркен Джуматаев о службе Родине

Фото из архива собеседника. Полковник в отставке Эркен Джуматаев

С детства Эркен Джуматаев знал о подвиге деда, добровольно ушедшего на фронт, а спустя время сам выбрал путь военного. И прошел его достойно. Командовал группой спецназа, воевал в Афганистане, получил тяжелое ранение и медаль «За отвагу». Сегодня, в 69 лет, продолжает службу Родине.

Накануне Дня Вооруженных сил Кыргызстана Эркен Джуматаев рассказал 24.kg об участии в Афганской войне, работе во главе Совета ветеранов Министерства обороны, борьбе с фальшивыми ветеранами и о том, почему важно служить в армии.

Идеальный пример

Мой дед Куват Джуматаев — личность неординарная. Участник Великой Отечественной войны и настоящий герой. На фронт ушел добровольно, хотя занимал должность, которая позволяла оставаться в тылу. В одном из боев заменил павшего командира и повел красноармейцев на штурм укрепленного вражеского рубежа. Они прорвали оборону и с другими отрядами очистили от гитлеровцев три населенных пункта. Чуть позже, двигаясь впереди, дед попал в окружение — несколько танков шли на него с разных сторон, и выхода не было. Тогда он схватил связку гранат, бросился под ближайший танк и взорвал его.

Деду посмертно присвоили орден Красного Знамени, а его сослуживец писатель Темиркул Уметалиев посвятил ему поэму. Он рассказывал, что деду так понравилось в армии, что хотел связать с ней всю дальнейшую жизнь.

Я решил продолжить его дело и в 1974 году поступил в Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Окончив его, назначен командиром взвода в части в Балыкчи. В 1980-м мне предложили возглавить группу специального назначения в Капчагае. Нас отправили на Афганскую войну и сразу дали неофициальное название — 2-й мусульманский батальон.

Ранен, но не сломлен

Прибыли в Афганистан (ДРА) 29 октября 1981 года. В спецназе меньше бойцов, чем в других подразделениях, а возможностей больше. Вооружение лучше. Но и задачи опаснее. Нас постоянно перебрасывали в разные места. Занимались разведкой, выслеживали вражеские караваны. И регулярно вступали в бои.

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Эркен Джуматаев (третий слева) на Афганской войне
Первое крупное сражение произошло 7 ноября. Моджахеды атаковали город Меймене, собираясь ограбить банк и освободить своих людей из тюрьмы. Администрация попросила нас помочь. Мы не успели как следует изучить местность. К тому же бой проходил ночью. Город мы отбили, но понесли потери. В моего пулеметчика попало три пули, и одна из них — в сердце. А мне раздробило кость в правом предплечье. За этот бой получил орден Красной Звезды.

Оказался в госпитале в Ташкенте. Рука отекла и онемела — даже пальцы поначалу не шевелились. Было подозрение, что задет нерв. Наложив швы, медики попросили подождать, пока глубокая рана зарастет, а через год обещали заняться восстановлением кости. Как офицер, я мог остаться там и отдыхать до операции. Но не захотел — не так воспитан. Узнав, что собираюсь вернуться в ДРА, врачи долго ругались, а потом махнули рукой.

Панджшерский рубеж

По возвращении из госпиталя был секретарем комитета комсомола войсковой части 43151. В мае 1982 года началась масштабная операция в Панджшерском ущелье. К августу другие советские подразделения оттуда уехали, и только наше осталось. Нас отправили на 40 километров вглубь ущелья, в село Руха. Со всех сторон враги. Из местного населения — лишь один парализованный старик. Остальных жителей увели душманы, которыми командовал небезызвестный Ахмад Шах Масуд. Он пообещал, что выбьет наш отряд из ущелья в течение месяца.

Было несладко: моджахеды стреляли день и ночь, пытались подобраться к нам как можно ближе. Но на подступах к селу мы закопали сигнальные устройства и всегда знали, откуда ждать опасности. Одни проходы заминировали, а другие использовали для организации засад и нападений. Ахмад Шах Масуд не сдержал слово и был в ярости. Он назначил за голову нашего командира Бориса Керимбаева награду в $1 миллион. Но в итоге сам предложил мирные переговоры.

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Эркен Джуматаев (слева) на Афганской войне
За службу в Панджшерском ущелье я награжден медалью «За отвагу». Покинул Афганистан в конце 1982 года. Когда подошел срок, отправился в Ташкент долечиваться. Врачи взяли кусочек малой берцовой кости моей левой ноги и вставили в лучевую кость правой руки, закрепив его штырями. Не хотелось, конечно, идти на такую жертву. Но пришлось.

Урок Афгана

Большинство моих боевых товарищей — уроженцы Казахстана и Кыргызстана. Со многими остались теплые отношения. Встречаемся несколько раз в год. 15 февраля, в годовщину вывода советских войск из Афганистана, поминаем павших сослуживцев. 2 августа, на День ВДВ, едем на Иссык-Куль в пансионат, который построил наш бывший снайпер. А 29 октября собираемся в Алматы в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев отметить годовщину своего прибытия в Афганистан. Договорились об этом еще на войне и соблюдаем традицию больше 40 лет.

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Эркен Джуматаев (третий справа) и другие ветераны на годовщине вывода войск из Афганистана 15 февраля 2024-го
Вряд ли кто подозревал, что война затянется почти на 10 лет. Афганские власти были уверены, что с помощью СССР быстро решат проблему с моджахедами. Но у тех тоже были помощники — США, Китай, арабские страны. Одни давали им деньги, другие — оружие. Против нас воевали наемники из Африки. Все у душманов было передовым — и вооружение, и медицинские принадлежности.

Думаю, современному поколению важно знать об участии соотечественников в Афганской войне. Из всего надо извлекать уроки.

Новые угрозы

Вернувшись домой, служил в военкомате в Оше. Был военным комиссаром в Кызыл-Кие и Панфиловском районе. В годы независимости служил в Министерстве обороны и МЧС. В 40 лет вышел на пенсию и стал трудиться на гражданке.

Сейчас вхожу в межведомственную комиссию по выявлению лжеветеранов. Они каким-то образом получили в свое время удостоверения об участии в Афганской войне. Но были там на самом деле или нет, никто до нас не проверял. Поднимаем архивы, запрашиваем данные в России, Казахстане и других странах.

Недавно был на суде над очередным фальшивым афганцем — никаких фактов представить не может.

Если суд решит, он должен будет вернуть государству все ветеранские выплаты, полученные с 2010-го (до этого вместо денег были льготы). И таких лжеветеранов у нас уже 415. Мы сообщили о них в Военную прокуратуру и органы соцзащиты.

Некоторые лжеветераны объединились и пытаются доказать свою правоту. Угрожают членам комиссии. Не хотят возвращать деньги. Кое-кто отказался от выплат, другие по-быстрому уехали за границу. Но они тоже должны понести ответственность.

Наша комиссия создана в 2016 году по указанию премьер-министра, но у нее нет финансирования. Помогаем возвращать бюджетные деньги, работая бесплатно.

Школа настоящих мужчин

После распада СССР Вооруженные силы Кыргызстана переживали трудности. Не было даже своего обмундирования — приходилось носить форму, присланную из ГДР. Сейчас ситуация другая. Действующие военнослужащие обеспечены всем — и формой, и вооружением. Подняты должностные оклады. Единственное — у многих офицеров, включая полковников, нет своего жилья.

С оптимизмом смотрят в будущее и ветераны. Недавно нам наконец-то проиндексировали пенсию.

из архива собеседника
Фото из архива собеседника. Эркен Джуматаев на одной из встреч со школьниками в Бишкеке
Много лет я помогал ветеранам. Хотелось, чтобы люди, отдавшие свои лучшие годы служению Родине, жили достойно. Меня пригласили на должность первого заместителя главы Совета ветеранов Министерства обороны, а в 2017-м избрали его председателем. У нас есть представительства во всех областях и районах республики. Взаимодействуем с советами ветеранов войны в Афганистане, Пограничных и Внутренних войск. В трудные моменты помогаем друг другу. Делимся опытом с действующими военнослужащими, выступаем перед школьниками, молодежью, курсантами военных учебных заведений. Рассказываем, что нужно быть порядочными людьми, любить свою страну и служить в армии. Армия — это бесценный опыт и школа настоящих мужчин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330349/
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