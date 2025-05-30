Как противостоять финансовым мошенникам. Советы эксперта

Поздним вечером учительнице сельской школы позвонили с неизвестного номера.

«Здравствуйте, ваш банковский счет замешан в финансировании терроризма! Мы перевели документы в суд, и если вы сейчас не погасите долг, к вам придет следователь...», — сказал незнакомый голос в трубке.

Паника, СМС-код, введенный под диктовку «сотрудника безопасности», переданные пароли от своих банковских карт, подготовка наличности, имеющейся дома. Ситуацию спасло то, что на карте не было денег, а вовремя вернувшийся с работы муж учительницы перехватил телефон и разрядил «пожар» эмоций — и не дал ей отправить 20 тысяч сомов через терминал.

Эта ситуация произошла со знакомой Буажар Абдыкадыровой, специалиста по финансовой грамотности. Она отмечает, что если раньше случаи финансового мошенничества встречались редко, то сейчас они уже стали обыденностью. Такие истории происходят постоянно — под видом государственных органов, коллег по работе, любимых родственников и даже благотворительных фондов мошенники врываются в привычный мир людей, чтобы завладеть их деньгами и данными.

По данным официальных источников, за 2024 год преступники по всему миру украли у людей более $1 триллиона. У кыргызстанцев — 900 миллионов сомов, у казахстанцев — 45 миллиардов тенге, а у узбекистанцев — 15 миллиардов сумов.

Это только официальные данные, фактически же суммы могут быть в разы больше из-за того, что многие пострадавшие не обращались в милицию.

Для того чтобы кыргызстанцы не стали частью этой статистики, Буажар Абдыкадырова специально для 24.kg подготовила короткий пошаговый гайд, как не попасться в ловушку мошенников.

Три «щита» против мошенников

Эксперт считает, что люди становятся жертвами мошенников из-за следующих трех причин:

финансовая неграмотность;

социальная инженерия, то есть использование психологии во вред;

использование технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), во вред.

Соответственно, тремя «щитами» против злоумышленников являются:

финансовая грамотность;

понимание, что мошенники занимаются психологической манипуляцией;

понимание того, как работают информационные технологии, включая ИИ.

1 Финансовая грамотность Финансовая грамотность

Запомните, никто — ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков, ни представители каких-либо других структур — не имеет право запрашивать по телефону никакие ваши личные данные, СМС, пароли или ПИН-коды. Это азы, которые нужно уяснить.

Сотрудники официальных организаций не будут просить вас отправить куда-либо деньги. Аналогично и по ситуациям с обещанием прибыли 100 процентов в месяц, неожиданным сообщениям о выигранных вами квартирах, машинах и крупных суммах денег. К сожалению, такое бывает только в сказках.

Если вы продолжаете верить в такое «чудо», вы потенциальная жертва мошенников. Рекомендую обсудить ваш «выигрыш» с родными или друзьями, чтобы они помогли проверить и посмотреть на ситуацию со стороны.

2 Социальная инженерия

Этим термином в контексте информационной безопасности стали называть практику психологического манипулирования людьми с целью получения ценной информации. Другими словами, социальная инженерия — это когда создается ложное впечатление «пожара»: вам звонят из серьезной организации, называют серьезные причины (угроза ареста, авария близких и так далее), торопят решить проблему немедленно.

Главное правило — никогда не спешите и не ведитесь на требования сделать какое-либо действие прямо сейчас. Единственное, что может сбить эмоции, — это время.

Если вас огорошили какой-то новостью и требованием отправить данные или деньги, возьмите небольшую паузу и используйте время, чтобы связаться и посоветоваться с кем-либо из своего окружения — супругами, детьми, друзьями.

Помните, что если ваш близкий и на самом деле попал в аварию, то экстренная медицинская помощь почти по всему миру бесплатная. А до медицинских услуг следующего этапа у вас всегда есть время.

Имейте в виду, что злоумышленники играют не только на наших чувствах страха, но также и на других чувствах, например, на чувстве радости. Этим и объясняются ловушки мошенников, сообщающих о том, что вы выиграли приз или что вы имеете право получить какие-то деньги от государства.

3 Как ИИ и технологии меняют мошеннические схемы

Из всех технологий использование искусственного интеллекта, когда мошенники подделывают голос и видео ваших родных или знакомых, является самым трудным для распознавания со стороны потенциальной жертвы.

Я видела видео, где ребенок сидит рядом с мамой, но в это же самое время на телефон мамы поступает звонок якобы от этого же ребенка, который рассказывает о какой-то проблеме и просит денег. Той женщине повезло получить такой звонок в тот момент, когда ее ребенок сидел рядом с ней. Такие подделки называют «дипфейк», что в переводе означает «глубокая подделка».

Проблема дипфейков настолько серьезна, что включена в список угроз для всего человечества в докладе Всемирного экономического форума наряду с угрозами природных катастроф и войн.

Правила здесь те же самые — не делайте поспешных действий, перезвоните, переговорите с кем-нибудь, чтобы посоветоваться или уточнить ситуацию.

Когда стоит насторожиться? Если вам звонят по своей инициативе, то есть не в ответ на ваше обращение в ту или иную организацию, это могут быть мошенники. Человек, который вам позвонил или написал, пытается вызвать у вас сильные эмоции, представляясь сотрудником серьезной организации или вашим близким человеком (голос и изображение подделаны с помощью ИИ), и сообщает вам, что вот-вот случится или уже случилась катастрофа либо великое счастье, то есть сообщает вам о возможной потере денег или о сверхприбыли. Человек, который вам позвонил или написал, присылает СМС-сообщение, электронное письмо или ссылку в мессенджере и просит открыть ссылку или что-то продиктовать либо включить функцию демонстрации экрана на вашем телефоне. Ваш собеседник запрашивает ваши персональные данные: номер счета, карты, пароль или код, который вы получили по СМС. Заставляют панически быстро принимать решения, торопят с решением.

Гайд для защиты от мошенников: Будьте финансово грамотными, чтобы могли распознать мошенников сразу, — знайте точно, что могут и чего не могут просить и делать сотрудники банков и государственных структур; Используйте свое критическое мышление — получайте знания из проверенных, независимых, незаинтересованных источников информации, задавайте больше вопросов, всегда «сомневайтесь» в информации; Не используйте для покупок в интернете свою основную банковскую карту, на которую вы получаете зарплату или доходы от бизнеса. Откройте отдельную карту, которую надо пополнять небольшими суммами перед покупками; Следите за кибергигиеной, используйте двухфакторную аутентификацию и не рассылайте фото вашего паспорта или банковской карты даже людям, которым вы доверяете, — их аккаунты могут взломать, тогда ваши личные данные станут «достоянием» мошенников; Не сдавайте в аренду свои банковские счета и карты даже за привлекательную сумму вознаграждения, иначе вас могут привлечь к уголовной ответственности как пособника мошенников; Обсудите и примите в своей семье некую инструкцию о том, как действовать в случае получения информации о том, что якобы кто-то из вашей семьи попал в беду. Особенно это важно, если в семье есть старшее поколение людей, привыкших видеть мир честным и справедливым.

Чтобы сделать вклад в общее решение всей проблемы мошенничества: Будьте финансово грамотными, знайте свои права и обязанности как потребителя финансовых услуг — знайте, какую ответственность несут банки, а какую вы; Сообщайте о случаях мошенничества в милицию. Сбор данных — это важная часть общей работы против мошенников; Если вас обманули мошенники, не считайте это своей виной, не стыдитесь — это может случиться с каждым. Кроме обращения в милицию, рассказывайте про свой случай и другим людям, это поможет им; Не теряйте свое время и силы на мифы о том, что будто бы вся проблема с мошенничеством в людях определенной национальности или гражданах определенных государств. Вместо этого требуйте выполнения своей зоны ответственности от банков, мобильных операторов, маркетплейсов — например, установления должной защиты (антифродовой программы). Но и сами будьте ответственны за свои действия.

Несут ли ответственность правительство и финансовые институты?

В мошенничестве не виноваты только либо сами жертвы, либо злоумышленники. На самом деле это угроза глобального масштаба, которую также надо решать не только отдельными советами, но и системными изменениями и слаженными действиями всего общества.

Люди как граждане и избиратели не должны считать, что единственная причина появления мошенничества — это аморальность представителей определенных категорий людей, ставших мошенниками. Вместо этого люди должны видеть полную картину, понимать границу между своей ответственностью как потребителей с одной стороны и ответственностью государственных регуляторов финансового рынка (Нацбанк и Финнадзор) и поставщиками услуг (банков, мобильных операторов, маркетплейсов) — с другой.

Потребители финансовых услуг имеют право требовать улучшения защиты от мошенников на законодательном уровне.

Сейчас уже принимаются меры: в России и Казахстане приняты законы о самозапрете на кредиты, в Кыргызстане этот механизм доступен только для клиентов «Элдик Банка».

Надеюсь, возможность самозапрета на кредиты будет скоро доступна для всех граждан Кыргызстана. Также в нашей стране и соседних государствах недавно приняты законы о периоде охлаждения. Ранее один из банков внедрил функцию, по которой пользоваться приложением можно только с определенного телефона. Это предотвращает случаи, когда ваши деньги крадут, используя другой телефон.

Еще, если раньше банки высылали СМС просто с цифрами кода, то теперь в СМС добавляют текст: «Не сообщайте никому код». Все это также помогает человеку выйти из эмоционального «пожара», остыть, сделать шаг в сторону и посмотреть на ситуацию критически, самостоятельно или с помощью других людей рядом.